Безработица в Молдове в 2018 году - будем падать или поползем вверх

В 2018 году эксперты Национальной конфедерации профсоюзов прогнозируют снижение уровня безработицы в Молдове.

По данным пресс-службы НКПМ, они увязывают это с тем, кто министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил на днях, что приоритетами руководимого им ведомства станут восстановление дорог в стране, инвестиции и меры, предусматривающие массовое трудоустройство.

Другая причина изменений показателей на рынке труда — принятие правительством в конце 2017 года постановления о субсидировании создания новых рабочих мест, которое предусматривает, что предприятия, компании, где численность работников возросла на 100 человек и больше, получат государственную субсидию в размере 40 тысяч леев за одно новое рабочее место.