Государство не спит: озаботьтесь тем, что вы говорите по телефону

Количество телефонных перехватов в Республике Молдова быстро растет. По результатам анализа Центра правовых ресурсов Молдовы (CRJM), который ссылается на официальные данные с 2013 по 2016 год, количество перехватов увеличилось в четыре раза, пишет bizlaw.md.

"Например, в 2009 году было подано 1931 заявление, из которых было принято 1891. Спустя семь лет, в 2016 году, количество перехватов увеличилось в несколько раз и достигло 12 003 заявок, из которых 11 747 заявок были удовлетворены", — сообщает издание.