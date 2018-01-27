Резкое изменение погоды произойдет в выходные в Молдове

В ночь на субботу, 27 января, в Кишиневе и центральной части Молдовы всё еще будет достаточно морозно: около -7 градусов. А вот днем воздух прогреется до нуля градусов, что вызовет резкое таяние снега и слякоть на дорогах. Ожидается переменная облачность и высокая влажность. Атмосферное давление повысится до 758 мм рт. ст., что обязательно следует учитывать метеочувствительным людям.

Ночью с субботы на воскресенье еще более заметно потеплеет. Температура воздуха поднимется до -2 градусов. Во второй половине дня ожидается температура около + 1 градуса. Возможен туман, переменная облачность и легкий ветер.

Осадков в выходные не ожидается.