Мигрантов просят вернуться в Молдову на зарплаты в 1000 долларов в месяц!

Теперь, находясь за границей, можно подыскать себе работу на родине и подумать о переезде.

Начал работу информационный портал haiacasa.md, на котором опубликованы предложения от различных компаний о трудостройстве. Сайт создан в рамках программы «Hai acasa», нацеленной на возвращение граждан Молдовы домой. Инициатива принадлежит президенту РМ Игорю Додону.

- Мы связались с компаниями с иностранным капиталом, рассказали им о нашем проекте, - поясняет Кристина Буга, советник президента Молдовы по связям с диаспорой. – Они нам предоставили право распространять вакансии по Молдове, которые мы целенаправленно продвигаем за рубежом. Конечно, всех мы не сможем трудоустроить, но пусть люди хотя бы стараются найти себе какое-нибудь дело дома, пусть ищут, не забывают, что есть возможность устроиться и на родине.

Все вакансии на сайте поделены на восемь разделов – инженеры, специалисты IT, медицина и фармакология, транспорт и логистика, коммерция и торговля, маркетинг и реклама, иностранные языки и переводы, менеджмент.

Пока на информационном портале – чуть более 60-ти вакансий. Больше всего специалистов в Молдове требуется в области медицины и фармакологии. На втором месте – управленцы. Причем, компании, а они в основном, представляют известные зарубежные бренды, к соискателям предъявляют очень высокие требования. Высшее образование, опыт работы, знание иностранных языков. Возникает, правда, вопрос: как человек, проработавший лет 15 где-нибудь в Италии сиделкой или штукатуром, сможет соответствовать всем этим требованиям? Не иначе, как кандидату на эти вакансии придется пройти какие-нибудь курсы.

- Да, с этим проблема. Компании хотят готовых специалистов, - говорит Кристина Буга. – Но и кандидатам, если они хотят получать дома по 500-1000 долларов в месяц, нужно постараться. Есть несколько проектов, в рамках которых можно пройти курсы усовершенствования своих навыков и знаний.

Кстати, президентура провела эксперимент. Взяла на практику несколько студентов, которые учились за границей. Причем стажировка длилась не 1 месяц, а 2-3. Молодые люди рады были каникулы провести дома, да еще и с пользой для дела. Половина из них осталась в стране - двое нашли работу в президентуре, одна девушка – в швейцарской компании, некоторые отправились доучиваться за границу. Но стажировка дома дала еще и возможность поиска работы.

Зарплаты на haiacasa.md почему-то не указаны. Ни в самом объявлении, ни на сайте тех компаний, которые предлагают работу, за очень редким исключением. «Комсомолке» удалось выяснить ставки некоторых, действительно, интересных предложений. В одну иностранную компанию требуется управляющий по Молдове, который будет зарабатывать около 1000 евро в месяц. А в другую – менеджер по английскому контенту, на зарплату 600 долларов в месяц. Фармацевт сможет зарабатывать, если, конечно, будет стараться, 8000-10000 тысяч леев.

Кроме опубликованных на haiacasa.md объявлений о работе, на портале выложены ссылки на различные сайты, которые публикуют списки вакансий.

Конечно, даже сотня вакансий, которые займут наши гастарбайтеры, не вернет домой миллион граждан. Но начало положено!

АННА ОБСКАЯ