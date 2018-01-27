«Твое место возле...»: Сближению Кишинева и Тирасполя мешает... блатняк

В молдавской столице, видимо, по-прежнему считают, что переговоры надо вести с позиции силы

Давеча на одном из молдавских телеканалов прошли обсуждения на тему приднестровского урегулирования. Их тональность меня поразила, зато дала мне возможность в очередной раз убедиться в своем мнении о том, почему процесс урегулирования, мягко говоря, затягивается.

Теперь конкретнее. Вице-председатель Либерал-реформаторской партии Татьяна Потынг заявила, что «была шокирована тем, как ликовали руководители Тирасполя после парижской встречи», что именно Тирасполь диктовал повестку дня, хотя должен был делать это Кишинев.

- Это молчание властей по поводу встречи в Париже кажется мне постыдной уступкой перед инициативами Тирасполя, - заявила она.

Директор программ Ассоциации „Promo-LEX” Александр Постикэ считает, что «власти Молдовы должны продемонстрировать, что это не конфликт между Кишиневом и Тирасполем. Что он шире — между Молдовой и Россией».

Налицо — два симптома, которые мешают нашей стране «выздороветь». Первый — это геополитический подход к проблеме, из-за которого затруднено принятие решений даже на локальных уровнях, второй — позиция ведения переговоров с Тирасполем свысока. Объясню, что я имею в виду: Приднестровье может сколько угодно позиционировать себя в качестве независимого государства — все мы знаем реальное положение вещей, в том числе — юридическое. Но разговоры о том, что Кишинев должен поставить Тирасполь на место (блатной какой-то формат, не находите?) — вообще не должен возникать, если мы хотим объединения страны. В 90-ые уже действовали с позиции силы, «конституционный порядок» наводили — и что вышло?

Но время, видимо, ничему не учит. Молдавские политики — и приднестровские тоже — могут бесконечно поражаться действиям друг друга, но никому не пристало задирать нос. Хотя понимаю: переговоры и сама ситуация только для нас, рядовых жителей республики, бремя. А для других — площадка для политического пиара и инструмент для ведения бизнеса.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ