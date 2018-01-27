Александру Пынзарь: Одобрена концепция коммунитарной деятельности полиции

Одобрена концепция, в которой намечены общие правила того, как на всей территории Республики Молдова будет внедряться коммунитарная деятельность полиции. Об этом заявил руководитель Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь в ходе специального выпуска на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По словам руководителя ГИП, эта концепция предусматривает сближение полицейских с местным сообществом и его проблемами, а также обновление полицейских участков. „Одновременно с одобрением этой концепции был утверждён и план действий, в соответствии с которым ежегодно определённое количество участков будет обновляться в соответствии со стандартами. В этом году мы обновим 17 полицейских участков, а планируем обновить мы ещё 30”, - сообщил Александру Пынзарь. К концу 2020 года предлагается обновить не менее 100 полицейских участков.

Как рассказала руководитель проекта „Шведская поддержка реформы полиции в Республике Молдова” и полицейский инспектор Ульрика Гранберг, в рамках данного проекта был разработан план, предусматривающий курс обучения коммунитарной деятельности полиции. „В течение этого трехлётнего проекта, совместно с молдавской полицией и Полицейской академией, мы подготовим учебную программу, и она будет использоваться таким образом, как пожелает молдавская полиция”, - сообщила шведский инспектор.

По словам Бертиля Розенберга, полицейского инспектора из Швеции и эксперта в рамках того же проекта, коммунитарная деятельность полиции основана на лучшем понимании проблем, существующих на местном уровне. По его мнению, одним из первых шагов, которые Молдове следует предпринять вначале, является развитие доверия граждан к полиции и выявление реальных проблем, сбор информации из нескольких источников, а не только из статистических данных и полицейских отчётов.