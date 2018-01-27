EUBAM: Ещё три года европейского вклада в безопасность молдавско-украинской границы

В Кишиневе состоялось 29-е заседание Консультативного совета Миссии ЕС по приграничной помощи Республике Молдова и Украине (EUBAM). На заседании был представлен и одобрен Отчёт о деятельности Миссии за май–ноябрь 2017 года. Совет приветствовал продление мандата EUBAM ещё на три года, до 30 ноября 2020 года, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз миссии EUBAM.

Председатель Консультативного совета, посол Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко заявил, что „в течение следующих нескольких лет работа EUBAM будет направлена на предоставление технической поддержки процессу приднестровского урегулирования.

Также Миссия продолжит свою работу по противодействию трансграничной преступности и поддержке правительств Молдовы и Украины в полном внедрении систем, связанных с интегрированным управлением границами. Это будет способствовать упрощению пересечения границы между двумя странами для путешественников и бизнес-сообщества”, - отметил дипломат.

В этом же контексте представитель Делегации Европейского союза в Украине Стефан Далгрен добавил, что „в течение следующих двух лет поддержка ЕС в улучшении инфраструктуры пунктов пропуска на украинско-молдавской границе составит 10 миллионов евро. Содействие, которое оказывает EUBAM, поможет обеспечить юридическое и оперативное внедрение совместного управления границами в пунктах пропуска „Кучурган”, „Рени” и „Паланка””.

В свою очередь, новый глава Миссии EUBAM Славомир Пихор заявил: „Я хочу поблагодарить моих предшественников, отличная работа которых заложила фундамент для будущих успехов Миссии. Моими главными приоритетами будут содействие качественным изменениям в управлении границами и предоставление технической поддержки в вопросах приднестровского урегулирования”.

Татьяна Молчан, государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, сказала: „Среди наибольших достижений в 2017 году мы хотели бы отметить внедрение совместного контроля в пунктах пропуска „Кучурган–Первомайск” и „Паланка–Маяки–Удобное”. Заглядывая в будущее, нам приятно осознавать, что механизмы совместного контроля могут и дальше расти и развиваться.

Мы благодарны Миссии за профессиональные рекомендации, предоставленные в ходе подготовки нескольких пилотных проектов. Миссия должна сохранить своё понимание ситуации и роль связующего звена на молдавско-украинской границе”.