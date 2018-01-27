Либералы: Тайно готовится реорганизация столичной примэрии

Исполняющая обязанности генерального примара Сильвия Раду, вице-примар Руслан Кодряну и фракция Партии социалистов в МСК тайно готовят, без юридической и экономической экспертизы, без предварительного публичного обсуждения реорганизацию подразделений примэрии, пытаясь таким образом избавиться от некоторых неугодных чиновников. Такое обвинение выдвинули советники фракции Либеральной партии. Вице-примар Руслан Кодряну заявил для IPN, что заявления либералов являются аберрациями.

Согласно сообщению для прессы советников-либералов, Сильвия Раду открыто угрожала некоторым чиновникам, требуя написать заявление об увольнении и грозя в противном случае "принять меры, как она умеет", а советник ПСРМ Еуджения Чебан является одним из авторов этих тайных планов, составленных втайне от общественности.

Вице-примар Руслан Кодряну сообщил IPN, что в 2015 году в качестве муниципального советника подготовил аналитическую записку о реорганизации примэрии и ее управлений: "Руководство ЛП просто не хотело это внедрить, оставило на полках пылиться, создав неэффективную структуру". Кодряну отметил, что в качестве вице-примара выполняет свои обязанности, не преследуя целей мести, без демагогии и популизма.