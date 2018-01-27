«Я научила мужа, как правильно критиковать женщину», - писательница Татьяна Волошина-Орлова

Юлия Веверица

Известная писательница призналась, что муж Лев помогает ей с текстами, но иногда и жестко критикует.

В морозный день в столичной библиотеке им. Хашдеу собрались не только обычные посетители. Сюда съехались гости и участники презентации русскоязычного сборника прозы «Вариации солнца». Автор книги, писатель и поэт Татьяна Волошина-Орлова, смеясь и задумываясь, вспоминая и заглядывая в будущее, говорила о своей книге. А затем журналист «Блокнота Молдовы» пообщалась с лауреатом нескольких международных литературных премий.

Прощение дает возможность идти дальше

- Татьяна, поздравляю с выходом сборника. Это событие для русскоязычной Молдовы. Как долго ты ждала эту книжку?

- Замысел сборника у меня родился еще в 2008 году. Тогда это был цикл небольших рассказов, объединенных идеей каждое время года связать с какими-то вкусами, ароматами, отношениями между людьми, возможно, трагедиями или просто особенными состояниями души. Я его назвала «Времена блюд», как потом первый раздел в сборнике. Эти рассказы понравились первому секретарю Союза российских писателей Светлане Василенко. Она сказала, что моя проза - вкусная и сочная, полная запахов и звуков. Для меня это была очень высокая оценка. Некоторые из тех «блюд» вошли в «Вариации солнца».

- Например…

- Например, жареные перцы в августе.

- Конечно, это ведь Молдова! А что еще?

- Рассказ «Осенняя клубника» полон впечатлениями о поездке в Нью-Йорк. Для меня было открытием, что осенью у них в супермаркетах очень много клубники… В прошлом году я поняла, что начала писать по-другому, и если не издам рассказы сейчас, то не издам никогда, они будут мне казаться слишком детскими. В 2017 году Министерство культуры выпустило семь книг русскоязычных авторов, одна из них моя, в этом году - это единственный прозаический сборник.

- О чем он?

- (улыбается) Солнце одно, но его лучей-вариаций много, люди видят его по-разному с разных точек земного шара, видят по-разному из-за особенностей атмосферы или из-за своего внутреннего состояния. Это вариации одной Жизни, где мы проживаем по-разному одни и те же темы. Некоторые из них проходят ниточкой через весь сборник: тема забытых игрушек, или такие глобальные как отношение матери и ребенка, мужчины и женщины.

- Кто твои главные герои?

- Чаще всего это женские персонажи, которые, может быть, обманываются в чем-то, но продолжают верить в хорошее. У меня сначала рождается атмосфера, а потом из нее выходит герой или героиня. И иногда это практически настоящие люди. У меня много друзей с похожими судьбами, и я их объединяю. В сборнике мой общий авторский настрой: что бы ни случилось, нет ничего непоправимого. Это просто жизнь, и всегда есть надежда на лучшее, или в крайнем случае на прощение. Во многих рассказах герой не прощает на данный момент, но есть надежда, что где-то и когда-то это случится.

- Что, по-твоему, дает прощение?

- Это Освобождение. Возможность обновления, возможность идти дальше, стать немного другим. Получая прощение, отпускаешь старое и получаешь возможность идти дальше. - Какой рассказ тебе дался тяжелее всего?

- «Вкус белого». Он большой, там много линий и персонажей. Мне говорили, что это зачаток романа. Видимо, поэтому тяжело было выстроить его на маленьком объеме. Отчасти «Вкус белого» был навеян судьбой певицы Инны Бондарь, которая попала в тяжелую автокатастрофу, а теперь возродилась. Инна - близкий мне по духу человек. Часто спрашивают, не сестры ли мы. Видимо, что-то есть общее у нас с Инной.

- Какой рассказ ты бы сейчас изменила?

- «Две половинки груш». Это рассказ об отношениях двух людей, которые расстались. Сейчас я бы усилила сожаление от расставания, но добавила бы что-то ещё, чтобы люди могли идти дальше и быть счастливыми. Воссоединение не обязательно при этом… волошина1.JPG Татьяна Волошина с книгой «Вариации солнца» Сокровенным путешествием стала поездка на Алтай - Ты любишь менять декорации, путешествовать?

- Одна из глав в сборнике называется «Восточные орнаменты». В этих орнаментах - моя жизнь сквозь призму других культур, к которым я прикоснулась в путешествиях. В основном это Индия, есть аллюзии на Африку. Я очень люблю путешествовать. Моим сокровенным путешествием стала поездка на Алтай. С моей слабой физической подготовкой пройти с палатками даже самый простой трек - это настоящее испытание.

- Какой момент был самый сложный?

- Уже к концу двухнедельной экскурсии, когда мы шли к Цветным горам, меня покинули силы, я подумала, что с меня хватит, хочу куда-то на пляж, на берег моря (смеется) Но, когда я увидела Цветные горы, то уже бежала как ребенок, с рюкзаком и уставшая, но только вперед. И дальше всё прошло на «ура». Там ведь очень красиво - как в другой жизни. Одно из самых больших уже наших совместных с мужем путешествий - Карелия. И, конечно, Индия. Я мечтала о ней с самого детства. Вместе с мужем у нас получилось добраться до неё. Мы путешествовали в основном по Северной Индии, там, где жил Рерих - русский художник, который рисовал горы. Потом нас повезли на гору Ротанг, 4 500 км. Мы насладились высотой и вернулись обратно. Были в Кхаджурахо, посмотрели так называемую «Камасутру в камне». Всё это очень красиво!

- А какие места в Молдове тебя впечатляют?

- Мои друзья со старших курсов Высшей антропологической школы пригласили меня однажды на раскопки в Сорокский район. После походов по окрестным местам я легко назову эти места своими любимыми в Молдове. Это было веселое время: мы работали днем, ходили в походы и вечером у костра пели песни. Отмечали День археолога: сжигали куклу, которую все-таки не сожгли, и она испугала нас утром. Меня посвящали лопатой в археологи. Просто меч не привезли, поэтому использовали рабочий инструмент.

Не заставляйте молодежь читать именно бумажные книги

- Ты - координатор молодежной секции Ассоциации русских писателей Молдовы. Скажи, молодежи сейчас нравится читать?

- Есть те, которые говорят: «Мне неинтересны книги. Вообще не вижу смысла читать». А некоторые разбирают на цитаты даже мою книжку. Многие читают, но каждый делает свой специфичный выбор. - Что делать, чтобы молодые люди читали больше?

- Начинать с хороших книг в детстве. В школе впихивают те книги, которые еще слишком рано давать и не предлагают ничего хорошего взамен. Каждому надо найти свою книгу, после которой человек полюбит читать. Лучше если это произойдет в детстве, ведь во взрослой жизни не всегда найдешь время для книги. Для некоторых эту проблему решают аудиокниги, для других - электронные. Не надо заставлять молодежь читать именно бумажные версии.

- Когда ты начала всерьез заниматься литературой?

- Пишу я с 14 лет, с 16 лет участвовала в конкурсах, почти сразу занимая первые места. Но серьезное что-то началось с Молодежного форума в Переделкино 6 лет назад, а потом лучшими форумами для молодых писателей «Липки». Я в первый раз попала в такую среду, где разные люди разных профессии могут до 3-х ночи обсуждать литературу, читать и высказывать мнения. - А что тебе поднимает настроение?

- Обычно мне помогает музыка, общение с друзьями, прогулки под дождем. Еще люблю в дождь посидеть дома, включив красивые гирлянды... А прошлой осенью я увидела ёжика возле нашего дома, и мысль о том, что здесь живет такой хорошенький ёжик, мне сразу подняла настроение. Я тогда написала сказку «Про Ёжика, Мышку и Сову». Мои мышки из коллекции тоже поднимают настроение. Пылесос - это мужское, а мытье пола - женское

- Почему ты сейчас стала писать детские сказки?

- Мне нравится вызывать в себе детство. Именно оно дает радость и возможность проявиться моему умению видеть сказочно окружающую действительность. В детской литературе можно написать не «солнце светит как апельсин», а «на небе был апельсин». И... сделать это реальным. - Ты хочешь детей? - Троих! - А что думает об этом твой муж? - На троих он не очень рассчитывает.

- Какими будут твои дети?

- Какими захотят. Самая большая ошибка родителей - планировать, каких они хотят детей. Об этом первый рассказ сборника - «Адам», где мать заранее планировала, в какой вуз поступит ребенок, которого она еще не родила.

- У тебя творческая семья?

- Да. Моя бабушка – поэт. Мама – архитектор. Папа вырезает по дереву иконы. Муж занимается анимацией, он - художник, закончил факультет керамики в Академии искусств.

- Ему нравится быть мужем современной писательницы Молдовы?

- Думаю, да. Лев меня очень поддерживает и помогает со свежими текстами. Он очень логичный мужчина, но при этом чувствующий искусство. Лев хорошо видит нелогичности в тексте, слабые места, где не хватает характера у героя, подсказывает, как лучше начать, чтобы заинтриговать читателя. Лев иногда жестко критикует, но я его учу, как критиковать женщину: сначала похвалить, потом поругать, потом снова похвалить.

- У него получается?

- Всё лучше и лучше!

- О чем у вас бывают споры?

- Чаще всего мы спорим о мировоззренческих вещах. И это получается позитивно - и мне, и ему нравится высказывать свою точку зрения. Спорим мы и о вегетарианстве. Он - вегетарианец, я не против этого, но у меня другие взгляды. О литературе тоже бывает спорим. Ему менее понятны потоковосознательные вещи. Льву скорее важно, чтобы была идея, ее поэтапное развитие и действие, а не только авторские размышления.

-А в вашей семье существует разделение на мужские и женские обязанности?

- Для меня этого разделения почти нет. Но я считаю, что тяжелые сумки должен носить мужчина, даже если женщина физически сильна. Что касается профессии, случается, что профессия женщины приносит деньги, а мужчина может и хочет посвятить себя семье и дому. Если говорить о моих личных стереотипах: пылесос - это мужское, а мытье пола - женское. Готовим мы дома оба.

- Какое коронное блюдо у твоего мужа?

- Грибы. Он очень вкусно их готовит. И разные вегетарианские фруктовые салаты. - А твое? - Мои друзья смеются, что это «картошечка» (с придыханием). До моего замужества в родительском доме собирались большие компании. Я часто запекала «картошечку» с кабачками, помидорами, сыром и сметаной. Я всегда переживала, что гости голодные, и мою фразу «Кому ещё картошечки?» друзья с тех пор часто вспоминают.

- Много гостей собиралось?

- Рекорд - в двухкомнатной квартире поместилось 18 человек. Друзья говорили, что у меня можно и «под ковриком» остаться. Сейчас я почти затворница. Мне нравится тихо посидеть за кофе или чаем вдвоем или втроем.

- Что бы ты никогда не позволила мужчине?

- Оскорбить важных и близких мне людей - это раз. Оскорбить мое мировоззрение - это два. - Что происходят с ними в твоих рассказах, когда они это делают? - А делают ли они это?... (задумалась). Они после этого просят прощенья. Беседовала Юлия Веверица.

Справочная «Блокнота Молдовы»

Татьяна Волошина-Орлова – писатель, поэт. Родилась в 1984 году в Кишиневе. Лауреат международных конкурсов: шорт-лист Волошинского конкурса в номинации видеопоэзия (2011 г.), шорт-лист независимой литературной премии «Белый арап» в Молдове (2011 г.), финалист премии «Зарубежные задворки» (2012 г.), шорт-лист III открытого литературного конкурса рассказа имени В.Г. Короленко (2014 г.), лауреат премии для молодых писателей «Под сенью Долны» (поэзия), учрежденной РЦНК. Печаталась в журналах «Русское эхо», «Русское поле», «Юность», «Москва», «Эмигрантская лира», в интернет-журналах «Пролог», «Солнечная поляна», «Подлинник» и других. Автор сборника прозаических миниатюр «Рисунки акварелью» (2008 г.), поэтического сборника «Перелетные буквы» (2012 г.), сборника рассказов «Вариации солнца» (2018 г.). Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/ya-nauchila-muzha-kak-pravilno-kritikovat-zhenshch-929780