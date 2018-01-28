Когда американцы «сольют» ребят, узурпировавших власть в Молдове, их посадят в тюрьму, - Рошка

Известный политический деятель и журналист Юрий Рошка заявил, что целью молдавских властей является непрерывное обострение отношений с Россией.

Закон о запрете вещания российских новостных программ, высылка российских журналистов, инициатива о выходе Молдовы из СНГ и лишение статуса русского языка как языка межнационального общения - все эти действия молдавских властей спровоцировали кризис в отношениях с Россией. Бывший председатель Христианско-демократической народной партии заявил, что унионисты продолжат делать всё, чтобы угодить своим американским кураторам.

- Согласно Европейским международным конвенциям такие ограничения и запреты не могут существовать, - подчеркнул Юрий Рошка в ходе программы «Дело принципа» на телеканале Акчент ТВ. - Молдова при нынешнем руководстве слепо, тупо, подобострастно исполняет заказы извне. Цель эта понятна. Выгодно ли это Республике Молдова? Нет, конечно! Но эти ребята, которые узурпировали власть, начиная с 2009 года, и закрепившие эту ситуацию, они заложники этой ситуации. Они понимают, что если их американцы «сольют», многих из них ждет тюрьма. Поэтому они будут делать все, чтобы угодить своим американским кураторам.

По мнению известного политика и журналиста, власти понимают, насколько напряженные отношения с Российской Федерацией пагубно отражаются на экономической, политической и социальной ситуации в Молдове. Однако, как считает Рошка, эту чашу весов перевешивают их личные интересы, а не общенациональные. Он также отметил, что нейтралитет Молдовы, прописанный в Конституции страны, означает равную удаленность от всех в случае геополитического конфликта великих мировых держав. Исходя из этого положения, правящая власть грубым образом нарушает еще и основной закон страны.

Мнение Юрия Рошки разделило и большинство граждан, которые высказали его посредством телефонного голосования. Звонки в редакцию поступали ежесекундно из самых разных уголков Молдовы. Они продолжались и после окончание программы. И это свидетельствует только о том, что жителям нашей страны небезразлична судьба молдо-российских отношений, которые, по результатам всех опросов общественного мнения, должны с каждым годом быть всё более крепкими