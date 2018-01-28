Молдавская звезда фильма «Движение вверх»: Успех фильма — это ностальгия по великой стране и великим победам!

Фильм «Движение вверх» об удивительной победе баскетбольной сборной СССР в финале Олимпиады-72 над американцами ставит рекорды. Картина уже признана самой кассовой лентой в истории российского кинематографа. Ее смотрят во всем мире (жаль, что в Молдове так и не увидят на широком экране), фильм нравится практически фильм.

В картине сыграл и уроженец Кишинева Дмитрий Высоцкий. Дима учился в 17-й школе, так называемой железнодорожной. Помимо этого, окончил 5-ю музшколу по классу трубы и по специальностям: «артист» и «преподаватель». Поступил в московскую Военно-музыкальную академию в 1990-м, затем закончил «Щуку» - высшее театральное училище имени Щукина.

На четвертом курсе его сам худрук Юрий Любимов пригласил на работу в Театра на Таганке. Страшно, конечно, было идти в театр, в котором все связано с именем его знаменитого однофамильца Владимира Семеновича Высоцкого. Но ничего, Дмитрий работает там до сих пор и попутно снимается в кино. Снялся в таких картинах, как «Русская игра», «Водитель для Веры», сериалы «Фурцева», «Кухня», «Власик. Тень Сталина», «Два отца и два сына»...

В фильме «Движение вверх» Дмитрий сыграл таможенника, дотошно проверяющего чемоданы у баскетболистов сборной СССР, вернувшимися с чемпионата Европы победителями. Ему неловко, он видит перед собой великих спортсменов, даже просит автограф, но служба есть служба и чемоданы проверяются тщательно...

- Меня пригласил на роль в фильме режиссер Артур Мегердичев, мы с ним раньше работали, - рассказал «Комсомолке» сам Дмитрий. - Я с радостью согласился. Только у меня в картине эпизод совсем!

- Зато очень яркий и запомнившийся...

- В любой роли надо, прежде всего, искать и играть человека. Да, мой герой заточен на функции, он — представитель органов. Но он понимает, что произошло великое событие, ребята стали чемпионами Европы, они — герои для него, поэтому он относится к ним как к героям. У него пиетет перед ними, чувство восхищения. Я постарался таким вот образом показать человеческое через формальное.

- Долго снимался?

- У Никиты Михалкова на студии к съемкам подходят очень ответственно и обстоятельно. Съемки, если мне память не изменяет, заняли четыре дня.

- Думали ли авторы фильма, что он станет таким суперуспешным?

- Если во время съемок думать о коммерческом успехе, картина точно не получится. Никто не мог предсказать такой успех.

- Как ты думаешь, что предопределило такой оглушительный успех фильму, помимо отличной актерской игры и режиссуры? Ностальгия по прошлому?

- Люди поначалу шли в кино со скепсисом, а выходили из зрительного зала заплаканные. Даже в Москве, где очень взыскательная публика. И такое происходит не только в России. Но и по всему миру! Мне звонили из США, из Европы, рассказывали, как им понравилось кино. Понимаете, тут все сыграло свою роль и, конечно же, ностальгия по великой стране, по великим победам, по великому прошлому, по той истории, наконец, которой уже нет. Это настоящие вещи, которые вне времени и такое вот победы, победы над собой, над обстоятельствами, они возвышают и возвеличивают человека!