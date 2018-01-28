«Евровидение» в Молдове: Бывали хуже песенки, но не было мрачней!

Ежегодная вакханалия грозит превратиться в самый скучный отбор за последние годы. [песни всех 16 конкурсантов за 4 минуты]

С момента первого участия Молдовы в этом песенном «конкурсе домохозяек» и по сегодняшний день национальный отбор переживал разные времена. Были скандалы с голосованием (до сих пор большая загадка, как победила пара Арсений-Гордиенко), с плагиатом, с народным негодованием (помните, когда Пашу Турку «волной» вынесло в финал?).

И вот дожили мы до 2018 года. Что ж, братцы-живодеры, следует признать: интерес многоуважаемой публики к национальному отбору на «Евровидение» сегодня равен примерно нулю. Понимают это и артисты: в этот раз, как никогда, мало было заявок: организаторам даже пришлось отменить полуфиналы и сразу назначить финал – на 24 февраля. На сегодняшний день отбор интересен только самим певцам и их продюсерам (да, у некоторых таковые имеются). Вот последние между собой в соцсетях все эти перипетии и обсуждают.

Я честно прослушал все композиции претендентов на поездку в Лиссабон (да-да, я достоин ордена, но согласен и на медаль), и могу точно сказать: такого скучнейшего и банальнейшего музыкального материала в одном месте давно не собирали! Конечно, на этом фоне выделяются, в первую очередь, Дойница Герман, DoReDoS и Феличия Дунаф. Сдается мне, что именно кто-то из этой «тройки» и будет представлять Молдову в столице Португалии – остальные как-то совсем уж непролазны и серы.

Но если бы я был букмекером, то сделал бы ставку, конечно, на DoReDoS. Тому есть несколько причин.

Во-первых, продюсирует их (заодно являясь и автором песни) Филипп Киркоров (а это, между прочим, раскрутка в России и голоса тамошних зрителей).

Во-вторых, незатейливая песенка – то самое среднее, что проходит нынче на этом конкурсе «на ура»: вряд ли они победят в Лиссабоне, но в финал войдут почти наверняка.

В-третьих, очень показательна реакция некоторых молдавских продюсеров и антрепренеров (устроители всяческих концертов): «Песня Бедросыча (Киркорова – прим. автора) – никакая, у Молдовы нет никаких шансов». А теперь – внимание! – ровно год назад они говорили то же самое о песне Sunstroke project, а между тем ребята в Киеве вошли в тройку призеров! Так что, делайте выводы: видимо, в нашей стране желчь – лучший показатель класса.

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РОМАН ВЛАДИМИРОВ