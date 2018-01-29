Запад хочет снять Молдову с российской «энергоиглы» и посадить в долговую яму

Приведет ли реализация проектов подключения Молдовы к энерго- и газовым сетям Румынии к реальной энергобезопасности страны? Или красивая словесная упаковка скрывает иные, далекие от нужд граждан интересы?

Тема созрела

В третьей декаде января, когда зима вступила, наконец, в свои права и появились первые смертельные случаи обморожения, в общественной дискуссии зазвучали соответствующие темы.

Вначале был поднят вопрос завышенных тарифов на газ. "Молдавские ведомости" еще в начале ноября прошлого года предупреждали, что после резкого снижения оптовой цены газа для Молдовы до 146 долларов за 1000 кубометров и падения курса доллара по отношению к молдавскому лею возникли условия для существенного снижения тарифов на газ для потребителей (см. "200 миллионов долларов потеряны и найдены: масштабное ограбление жителей Молдовы не останавливается ни на минуту" - http://www.vedomosti.md/news/200-millionov-dollarov-poteryany-i-najdeny-masshtabnoe-ograb).

С требованием снизить тарифы на газ также выступили депутаты ПСРМ, независимые эксперты и башкан Гагаузии Ирина Влах.

А затем мы услышали знакомые мантры об "энергобезопасности", которую нашей стране якобы может обеспечить реализация двух проектов подключения к энергосетям и газопроводам Румынии. В Кишинев прибыла команда экспертов Всемирного банка, чтобы обсудить с молдавским правительством реализацию проектов по взаимоподключению электроэнергетической и транспортной систем Республики Молдова и Румынии. Они подчеркнули, что взаимоподключение дает доступ к прозрачному и конкурентоспособному энергетическому рынку ЕС. А министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что энергобезопасность является одним из приоритетов правительства и что ее "можно добиться путем внедрения проектов взаимоподключения электроэнергетической и газовой сетей Республики Молдова и ЕС через Румынию".

Скрытые интересы

О важности реализации проекта подключения к газовым сетям Румынии говорил и посол соседней страны Даниел Ионицэ. Он также проявил заботу об энергетической безопасности Молдовы и одновременно подчеркнул, что проект способствует "физическому включению Республики Молдова в европейское пространство а по умолчанию и в Румынию”. И поэтому Бухарест обязательно поддержит его.

Той же темы коснулся и вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ. Правда, его удивило, что первоначальная стоимость работ возросла на треть.

Так действительно ли молдавскому потребителю выгодны новые проекты? Снизятся ли тарифы на электроэнергию и газ? И нет ли за всей этой словесной трескотней геополитики и скрытых интересов, в том числе экономических или предвыборных?

Эти вопросы должны волновать граждан Молдовы не только потому что среди радетелей энергобезопасности мы видим лиц, "засветившихся" в масштабном банковском мошенничестве, а также открыто преследующих цель объединения двух припрутских государств. Важно, что проекты предлагается реализовать на западные кредиты, а выплачивать долги будем мы, граждане одной из самых бедных стран Европы.

Так на что же опять подписывают нас с вами? Попробуем разобраться.

Цель - Газпром

О том, что Молдову нужно подключить к газовым терминалам Румынии, заговорили после прихода к власти так называемые проевропейские партии и унионисты. Брюссель и Вашингтон всемерно поддерживали подобные намерения.

Это и понятно, заключение соглашения об ассоциации с ЕС имело своей целью вывести Молдову из-под российского влияния и распространить на территорию европейские практики, в том числе сделать страну частью западного энергетического рынка. В СМИ проталкивались идеи о том, что Газпром является экономическим оружием Кремля и с помощью газовых поставок Москва навязывает маленькой Молдове свою волю, держит Кишинев на коротком поводке. По мнению Запада, с такой практикой нужно покончить, а жителей страны приобщить к "преимуществам" и радостям европейского энергорынка, где нет монополии, а поставщики пекутся исключительно об интересах потребителей.

Особый интерес к этим вопросам проявляла Румыния. Здесь идея объединения газовых, энергосетей, инфраструктуры рассматривалась как пролог будущего слияния двух государств. Но не только. Более миллиона домохозяйств и промышленные потребители Молдовы сулили дополнительные прибыли румынским компаниям.

Молдавскому населению вся эта политика преподносилась под соусом заботы об "энергобезопасности".

Проекты были подготовлены, а международные финансовые организации выделили кредитные линии для их реализации. И вот теперь мы подошли к моменту, когда пришла пора от слов переходить к делу.

Однако с самого начала существовали серьезные опасения, что эти проекты не принесут молдаванам ни более низких тарифов, ни тем более "энергонезависимости".

Дураков нет...

Как все хорошо помнят, в 2014 году, в день независимости РМ с большой помпой был сдан в эксплуатацию газопровод Яссы-Унгены. Премьеры Лянкэ и Понта много говорили о «диверсификации источников поставок, сокращении стоимости газа".

Но все обернулось по-другому. Дураков, желающих потреблять газ по более высоким ценам, не оказалось.

Газопровод стоимостью в 26 миллионов евро простаивает. Объект включен в список госактивов, подлежащих приватизации из-за их нерентабельности. Начальная цена -180 миллионов лей при условии инвестирования 93 миллионов евро в течение двух лет. Румынские партнеры вроде проявили заинтересованность, но не спешат с покупкой.

Смысла в ней нет, пока не будет построен газопровод Яссы-Кишинев, соединяющий системы траспортировки голубого топлива Румынии и Молдовы. Стоимость работ 113 миллионов евро. Из них 82 миллиона - иностранные кредиты. Возвращать долги будут потребители через тарифы на поставляемый из Румынии газ.

Но о будущих тарифах молдавские и румынские власти ничего не говорят. Это неудивительно. Как уточняют эксперты, средняя стоимость одного кубометра газа, поставляемого потребителям из Румынии, составляет 10,5 -11 молдавских лей. При этом Румыния сама закупает у Газпрома 30 процентов необходимого ей газа.

... Или они есть?

Таким образом, идея газовой независимости от Москвы для Молдовы - блеф. Ее в странах Европы активно продвигают США. Но под вывеской альтернативных поставок скрываются интересы американского капитала. Недавно стало известно, что энергокорпорации США поставляют сжиженный природный газ, купленный в России, в терминал Антверпена в Бельгии.

Поучительна история соседней Украины. Отказавшись от закупок российского газа, она вынуждена вернуться на восточный рынок. Ведь на европейских газовых хабах Украине предлагают тот же российский газ, но по более высокой цене (214-239 долларов за тысячу кубометров). В цену российского голубого топлива нужно включить траспортировку до Австрии или Германии и обратно. Поэтому глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев назвал условия закупки газа у Москвы по новой формуле более выгодными для Украины. Речь пока идет о приобретении 5 миллиардов кубометров.

Интересно, что, несмотря на сложные отношения с Россией, Украина покупает у соседней страны также и уголь для электростанций.

В период январских холодов сжиженный российский газ пришлось приобретать Штатам. Необходимость согреть замерзающих людей и подзаработать на дешевом российском топливе вынудили делать закупки у российских компаний несмотря на санкции, наложенные на них американским правительством.

Поэтому эксперты, знающие ситуацию на газовом рынке Европы, понимают, что зависимость от российского газа у Молдовы сохранится столько времени, сколько будет существовать сама потребность в голубом топливе.

Отставка НАРЭ в полном составе

В этой связи куда более разумной выглядит политика выстраивания долгосрочных и стабильных отношений с газовым гигантом, безусловно, с учетом собственных интересов. Так поступают Германи и Австрия.

А что имеем мы? С одной стороны, президент Игрь Додон едет в Москву и ведет переговоры с" Газпромом" о скидке на 15 процентов. С другой - правительство и парламент сворачивают контакты с РФ, ведут дипломатическую и информационную войну и через политологов, близких ДПМ, угрожают национализацией "Молдовагаз".

Возмущение граждан вызывает и позиция НАРЭ, органа, регулирующего тарифы в области энергетики. После того, как политики и эксперты популярно объяснили, что нынешний тариф на газ власти должны были давно снизить и что его стоимость сегодня не может превышать 4 лей, агентство выступило с оскорбляющими здравый смысл сомнительными разъяснениями. Как следует из пресс-релиза НАРЭ, расчет и утверждение регулируемых цен и тарифов производится на основе прогнозируемой стоимости среднегодовой покупной цены на газ, а не на основе полугодовых или ежеквартальных цен.

Кто мешал НАРЭ дать верный прогноз на текущий период? И таким образом установить соответствующий тариф? Почему сотрудники агентства, видя, что потребители переплачивают треть цены, не сделали ничего, чтобы изменить ситуацию, почему не нарушили правило, ими же установленное? Почему срочно не обратились к законодателям, чтобы те вмешались и ввели новые нормы? Ведь известно, что так называемое парламентское большинство и ночью готово работать, если ему поступит указание из офиса ДПМ.

И таких вопросов можно задать много.

По одной из версий, тарифы на газ не снижались для того, чтобы ДПМ могла устроить яркий предвыборный спектакль. Лидеры партии объявят с громкой трибуны о необходимости снижения тарифов на газ, и потом НАРЭ выполнит свою работу.

А кто вернет гражданам страны 30 процентов переплаты? Безусловно, если бы пенсионеры получали бы 60 000 лей в месяц, как директора НАРЭ, то они тоже могли бы подождать полгодика или больше. Но мы знаем, в каком жутком положении наши старики.

В любой другой стране и граждане, и партии давно потребовали бы отставки в полном составе руководства НАРЭ. Потому что действия чиновников ничем не отличаются от позиции НБМ, когда происходила кража миллиардов. У них, видите ли, есть инструкции и регламенты.

Ситуация с формированием тарифа на газ НАРЭ нам показывает, что разговоры об энергобезопасности не стоят и гроша ломаного. Альтернативная поставка нужна, чтобы снизить цену на энергоноситель. Но если поставщик сам значительно сбрасывает стоимость, национальная валюта укрепляется, а власть делает вид, что не замечает этих фактов, то зачем нам строить в кредит новую ветку? Чтобы увидеть новые коррупционные схемы? Хватит и тех, что есть.

На то, что молдавская власть обдирает потребителей газа, точно указывает простой факт. На Украине потребители платят за куб менее 3 молдавских лей. В апреле цена, вероятно, возрастет на 8,3 процента. Понятно, что Украина добывает свой газ. Но также известно, что международные структуры требуют от Киева формировать тариф с учетом общеевропейских цен. То есть стоимость газа искусственно не занижена.

Видимо, мы просто живем в стране, где рядовой человек всегда неправ.

Снять Молдову с российской "энергоиглы"... и посадить в долговую яму?

Невозможно уловить запах энергонезависимости и в случае соединения молдавских и румынских электросетей. Потому что смена одного внешнего источника на другой не приводит к энергобезопасности. У вас может быть и 10 внешних источников, и при этом говорить о безопасности энергетической нельзя до тех пор, пока вы сами не будете обеспечивать себя электричеством. Потому что внешние партнеры могут подчиняться таким факторам, которые они не состоянии преодолеть, или быть частью сговора.

Но способна ли Молдова обеспечить сама себя электроэнергией?

Следует иметь в виду, что из более 3 миллиардов кВТ\ч, нужных нам ежегодно, порядка 900 миллионов закупаются на внутреннем рынке.

Можно ли нарастить эти объемы? Конечно, но нужны инвестиции, скажут эксперты. Поэтому займемся поиском денег.

В статье "Нищие молдаване подарили 100 миллионов долларов, а потом еще 10 миллионов: новое масштабное ограбление" - http://www.vedomosti.md/news/nishie-moldavane-podarili-100-millionov-dollarov-potom-eshe) мы показали, что власть изъяла из нашего кармана в пользу «Gas Natural Fenosa» порядка 100 миллионов долларов, заключив договор о возврате упущенной прибыли на 1,75 миллиарда лей. В то время как прибыль у компании была рекордной. Еще 10 миллионов долларов набегают из-за разницы курса доллар к лею по текущим платежам. Имеем 110 миллионов, так сказать, на пустом месте.

Как вновь не вспомнить об украденном миллиарде евро и о выплатах, которые нас обязало делать вместо мошенников, разгуливающих на свободе?

А это еще около 3 миллиардов долларов.

В Днепропетровской области недавно запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию. Она обеспечивает 12 тысяч квартир. Мощность станции – до 10 МВт электроэнергии в час. Обошлось создание в 11 миллионов долларов. То есть, чтобы обеспечить солнечной энергией все 874 тысячи потребителей «Gas Natural Fenosa», понадобится около 800 миллионов из украденного миллиарда. При этом на рынках, например, Саудовской Аравии, по данным исследовательской компании GTM Research, цена на солнечную энергию в 2017 году опустилась ниже 2 центов за кВт/ч.

Словом, на те деньги, что у нас украли и собираются изъять, Молдова вполне могла бы превратиться в настоящую энергонезависимую страну. И стоимость кВт/ч была бы у нас приемлемой для населения.

Не говоря уже о том, что если бы Тирасполь и Кишинев нашли бы общий язык (с участием Москвы), то мы могли бы купаться в электроэнергии.

Нужно ли это власти? Ответ очевиден. У них иные цели, далекие от наших с вами интересов.

Прекрасно это понимает и Запад, который финансирует в Молдове проекты, ничего общего с энергонезависимостью не имеющие. Долги страны растут, отношения с Россией портятся.

Все идет в соответствии со сценарием, цель которого - снять Молдову с российской "энергоиглы" и посадить в долговую яму.

Помешать реализации этих планов может только народ. Но народ у нас позволяет легко себя обмануть. Он привык безмолвствовать. И уже давно.

Сергей ТКАЧ