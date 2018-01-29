В Тирасполе открыт памятник жертвам холокоста

В Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко прошёл международный круглый стол «Холокост в исторической памяти Приднестровья».

27 января по инициативе Организации Объединённых Наций с 2006 года отмечается во многих странах, в том числе и в ПМР, как Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день 73 года тому назад Красная Армия освободила Освенцим. Сегодня в приднестровской столице на одном из мест, где в годы немецко-румынской оккупации проводились массовые расстрелы мирных граждан, был открыт монумент жертвам нацизма. В церемонии открытия приняли участие председатель Верховного Совета ПМР Александр Щерба, зампред Правительства Алексей Цуркан, госсоветник Президента Анна Волкова, руководители других органов власти, представители еврейских общин Приднестровья и Молдовы, а также иных общественных организаций.

Выступая на митинге-реквиеме, Александр Щерба подчеркнул: «Здесь всегда люди жили большой многонациональной семьёй. Поэтому горе ближнего, вне зависимости от национальности, было общей бедой… Чтобы это не повторилось, нам надо это помнить». Он напомнил, как нацистская идея захватывала сначала единицы, потом сотни, а в конечном итоге миллионы людей. Спикер парламента упомянул и о том, как в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века происходило отравление ядом национализма масс в Молдове. «С идеей, что одна нация из-за того, что считается в Молдове титульной, поэтому должна иметь больше прав и доминировать во всём, стал насаждаться фашизм. Спасибо российскому миротворцу, спасибо мировому сообществу, что не дали разгореться ему и нам удалось прекратить братоубийственную войну», - сказал Александр Щерба.

«Мы обязаны сохранить память о мучениях и лишениях еврейского народа, которые ему пришлось пережить, и память как назидание подрастающим поколениям, чтобы не допустить подобного впредь. В Приднестровской Молдавской Республике проживают представители более 30 национальностей, и нет у нас места ксенофобии, шовинизму, ни какой-либо дискриминации. В этом наша сила. В этом наше единство», - в свою очередь, заметил Алексей Цуркан.

Выступая на церемонии открытия памятника, Анна Волкова сказала, что этот монумент воздвигнут в память всех 6 миллионов жертв Холокоста, как погибших в нацистских лагерях смерти и в иных местах массового уничтожения еврейского населения в других странах, так и «расстрелянных на склонах Днестра, замученных в Рыбницком и Дубоссарском гетто, здесь, у нас, в Приднестровье».

«Мы должны помнить, что было здесь, в Транснистрии (прим. - одно из трёх губернаторств, созданных румынскими властями на оккупированной советской территории, включало в себя земли между Днестром и Южным Бугом), как называли они этот регион, что они творили здесь. Я думаю, что каждый может прийти сюда и подумать, как было тем людям, которых приводили сюда. Как гибли старики, женщины, дети», - добавила госсоветник Президента Приднестровья.

Директор Еврейского общинного благотворительно-культурного центра «Хэсед» (г. Тирасполь) Анна Кондращенко подчеркнула в своём выступлении, что открытие этого памятника необходимо для того, чтобы «наши дети не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями». «Это была не только беда еврейского народа. Это была беда людей всего мира», - сказала директор «Хэседа». Почётное право открыть монумент было предоставлено председателю Еврейской общины Молдовы Александру Билинкису и узнице нацизма Сусанне Лебедевой.

С 1941 по 1944 год в губернаторстве Транснистрия оккупантами были убиты от 300 до 400 тысяч евреев. Эти данные были озвучены на международном круглом столе на тему «Холокост в исторической памяти Приднестровья», прошедшем сегодня же в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко. Как указал в своём докладе директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников (автор выдержавшей уже второе издание книги «Зондеркоманда в Дубоссарах»), согласно официальным данным айнзацгруппы «Д», только в период до 15 октября 1941 года на оккупированной территории ею были расстреляны 40 тысяч 699 человек. «Этим данным можно доверять, потому что немцы отчитывались всегда очень точно», - подчеркнул Игорь Шорников. Румынские оккупационные власти, напротив, подобного рода статистику не вели, продолжая после убытия немецких карателей уже самостоятельно выявление и расстрелы еврейского населения. «Здесь не было газовых камер и печей для сжигания трупов. Людей просто расстреливали, вешали, живьём взрывали, закапывали, сжигали», - констатировал автор научного труда о злодеяниях немецких и румынских оккупантов на территории нынешнего Приднестровья. Только в течение двух недель, и только в Дубоссарах айнзацгруппа «Д» расстреляла более 8 тысяч человек. После её ухода румыны убили там же ещё 10 тысяч с лишним человек. Особо Игорь Шорников обратил внимание участников круглого стола на попытки фальсифицировать историю в сопредельных государствах, в том числе и относительно преступлений румынских войск и жандармерии на оккупированных территориях. Причём, как отмечалось в докладе, это имеет место не только в Румынии или Молдове, но и в Украине. В качестве примера директор ИСПИРР привёл изданный в 2016 году фундаментальный труд группы украинских историков по данной проблематике, авторы которого утверждали на основании только румынских источников, что в отличие от немцев румыны мирное население в Транснистрии не расстреливали.

В выступлениях на круглом столе гостей из Молдовы, а среди них были и представители общественности, и члены Академии наук, и даже депутат парламента Инна Шупак, отмечались попытки героизации маршала Антонеску и его подручных и замалчивания фактов военных преступлений румынских оккупантов. Упоминалось и имя почётного гражданина города Кишинёва, выдвинутого молдавскими унианистами на Нобелевскую премию по литературе, живущего ныне за границей румынского публициста Пауля Гомы, который считает, что никакого Холокоста не было.

На круглом столе отмечалось, что этот день учреждён не только в память жертв нацизма - представителей всего одной национальности. Он, как отмечали участники этого мероприятия, должен быть напоминанием всем, кто когда-либо ставил свою нацию или конфессиональную принадлежность выше остальных. На форуме был и доклад учёного Института культурного наследия Академии наук Республики Молдова Иона Думиника, посвящённый ещё мало исследованной теме геноцида ромов (цыган) в губернаторстве Транснистрия. В своё время жители села Красненькое Кривоозёрского района Николаевской области (прим. - примерно половина современной Николаевщины также входила в состав губернаторства Транснистрия) за свой счёт воздвигли памятник жертвам «малого» (цыганского) Холокоста. Ион Думиника на слайде показал и то, что осталось от аналогичного монумента в Кишинёве, над которым пару лет назад «поработали» национально зацикленные вандалы. Но и к тому, что осталось от памятника, до сих пор кишинёвцы приносят живые цветы.

«Фашизм не надо привязывать к какой-то конкретной национальности. В его основе лежит тезис о превосходстве одной нации над другими, когда это чувство переполняет сердца, а потом начинается кулаком, силой расширение «жизненного пространства». В Международный день памяти жертв Холокоста ключевое слово "память"», - сказал во время работы круглого стола советник Посольства Российской Федерации Илья Уваров, заметив при этом, что в отличие от сопредельных государств, где пытаются героизировать военных преступников, в Приднестровье свято чтут память жертв нацизма.