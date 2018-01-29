Чужие на родной земле

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Или три главных довода почему граждане Республики Молдова бегут из своей собственной страны...
Молдавия, находясь в составе Советского Союза, занимала среди пятнадцати республик первое место по плотности населения. Но, получив 27 лет назад независимость, тут же встала в ряды лидеров по оттоку населения на территории Европы.
По расчетам, к 2050 году обитатели республики составят всего 2,2 миллиона человек, что на 44,16 % меньше нынешнего показателя. Эти данные взяты нами из исследования, подготовленного на основе информации Международной базы данных Бюро переписи населения США.
По данным Sputnik Молдова, более 760 тысяч граждан Молдовы уехали за границу, а статистика Бюро по миграции и беженцам страны констатирует, что более половины из них уже год не были на родине. Почти 50 тысяч покинувших страну – люди в возрасте от 30 до 34 лет. Чуть больше 40-ка тысяч - от 25 до 29 лет. Примерно столько же мигрантов – от 34 до 39-ти лет, - пишут молдавские СМИ. Временно уехали за рубеж 320 тысяч человек. Из них более 210 тысяч - мужчины, которые отправляются на заработки в Россию, Украину и Португалию. Женщины в основном предпочитают устраиваться на работу в Италии, Турции и Израиле.
Довод второй: нестабильная общественно- политическая ситуация, рост преступности и тотальная коррупция, неподъёмные цены на продукты и товары первой необходимости, стремительный рост тарифов на коммунальные услуги порождают страх во всех слоях гражданского общества. Люди, ежедневно сталкиваясь с искусственно созданными нынешними ветвями власти трудностями, окончательно потеряли надежду на решение жизненно важных вопросов и покидают родину.
Народ Республики Молдова - расколотое гражданское общество, не понимающее, двигаться ему на Восток, на Запад или, наконец, заняться самим собой и начать решать свои внутренние проблемы. Вирус апатии и безысходности из-за тщетности усилий парализовал действенность даже самых активных лидеров, ранее готовых бороться за идентичность Отечества и возрождать его. Страну превратили просто в территорию для жестких геополитических игр, неизбежность военного противостояния постоянно висит в воздухе, а нестабильность общественно - политической обстановки в соседних государствах только усиливает эти тягостные ощущения. И выбор гражданами республики сделан - бегство!
Похоже, это решение принято на разных социальных и интеллектуальных уровнях. В адрес Представительства федерального еженедельника "Российские вести" в Кишиневе поступило обращение руководителя общественного движения "Моя Молдова"- Фёдора Гелича . Приводим его содержание:
Да, я знаю, что это больно осознавать, но это - правда. Мы, старики, уже доживём как сможем, а Вы, наши дети, уезжайте. Мы виноваты перед Вами, что не смогли построить справедливое государство, чтобы Вы были уверены в своём будущем!"
Вообще термин «социальное представление» возник в рамках концепции французского психолога бессарабского происхождения - Сержа Московичи. С помощью социальных представлений человек, как член социальной группы, активным образом переосмысливает все, происходящие в его социальном контексте, явления и процессы. Московичи поддерживал принцип «социального реализма», согласно ему общество представляет собой систему с особыми свойствами, которая и должна быть предметом изучения. Данную теорию можно назвать теорией нового типа, в которой произошел переход от анализа индивидуального сознания к массовому. Поэтому, выводы, сделанные в рамках проведенного Международным университетом исследования, мы попробуем экстраполировать на анализ общей ситуации в Молдавии.
- При использовании ассоциативного метода, который действует на подсознательном уровне, мы выявили, что некоторые, очень важные для старшего поколения понятия, совершенно не попадают в социальное представление счастья молодых людей возраста 18-25 лет. И мы решили продолжить исследование, чтобы выявить причину проявившегося восприятия. Пока у нас есть предположения, почему для студенческой молодежи Молдавии понятия страна, родина вообще не вошли в представление о счастье. Совершенно очевидно, что совокупное настроение современной молодежи сказывается и на социальных ее представлениях, в нашем случае - на представлении о счастье. Ни для кого не секрет, что большое количество студенческой молодежи сегодня мечтает после получения образования найти работу за рубежом - более престижную, хорошо оплачиваемую, считая, что не на родине, а за ее пределами отдается дань искусности, профессионализму, креативности, преданности делу. Молодежь разочарована не столько самим молдавским образованием, поскольку большинство из них пытается поступить все же в родные молдавские вузы,- хотя, немалое их количество учится и в зарубежных университетах,- молодые люди разочарованы представлениями о том, что произойдет с ними после получения диплома об образовании. Смогут ли они трудоустроиться по специальности? Будет ли будущая зарплата обеспечивать их дальнейшее развитие? Смогут ли они на родине образовать семью, достойно воспитать здесь своих детей?»
-Светлана Ивановна, проведенное исследование подтверждает негативную тенденцию дезориентации в выборе родины и исхода из страны?
К сожалению, в эти социальные представления о счастье не попали такие важные категории как страна, Родина. Среди следующих игнорируемых понятий так же оказались такие основополагающие и для предыдущих, и для нынешних поколений вещи, особенно – для интеллектуальной, творческой части любого общества, как образование, книги, красота, богатство – в значении восполненности, полноты жизни. В нижней части списка очутились базисные, опорные и казавшиеся незыблемыми для каждого человека ценности - дети, родители, друзья и…радость.
А в это время...
"Впервые я приехал в Молдову в гости к друзьям. Случайно познакомился со своей будущей женой, мы расписались и я остался здесь. Это спокойная страна, не то что Турция, где много людей и много проблем. Живя здесь, ко всему привыкаешь", сказал иммигрант из Турции Мехмет Эмин Экшиоглу.
А бизнесмен Сатия Исмаил переехал в Молдову в 1997 году. Он родом из Ирака.
"Я приехал работать. Сейчас у меня есть сад в селе Кожушна. Есть участки и на севере страны . Молдавская земля - это черное золото. И люди здесь очень трудолюбивые, с ними можно вести любой бизнес", сказал иммигрант из Ирака Сатия Исмаил.
По данным Бюро по миграции и беженцам, в основном в Молдову приезжают мигранты из России, Украины, Израиля, Румынии, Турции, США, Италии, Индии, Азербайджана и Германии.
"По их словам, они выбирают нашу страну из-за благоприятного климата, кроме того, у нас более качественные продукты. Большинство иностранцев, легально проживающих в Молдове, работоспособны", сказала сотрудник Бюро по миграции и беженцам Анна Гервас.
В нашей стране уже законно проживают почти 19 тысяч иностранных граждан.
Вместо эпилога актуальная цитата профессора Тираспольского государственного университета Ильи Галинского:
"Численность населения свидетельствует о том, насколько в рамках существующего политического режима на конкретной территории управление носителями определенного типа культуры является эффективным. Если население прирастает с течением времени – значит, социальная сфера государства удовлетворяет базовые естественные потребности жителей и вызывает у них желание как «плодиться», так и «размножаться».
... Коротко, но достаточно ясно!
Ольга Березовская,
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