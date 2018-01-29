Чужие на родной земле

Или три главных довода почему граждане Республики Молдова бегут из своей собственной страны...

Молдавия, находясь в составе Советского Союза, занимала среди пятнадцати республик первое место по плотности населения. Но, получив 27 лет назад независимость, тут же встала в ряды лидеров по оттоку населения на территории Европы.

По расчетам, к 2050 году обитатели республики составят всего 2,2 миллиона человек, что на 44,16 % меньше нынешнего показателя. Эти данные взяты нами из исследования, подготовленного на основе информации Международной базы данных Бюро переписи населения США.

По данным Sputnik Молдова, более 760 тысяч граждан Молдовы уехали за границу, а статистика Бюро по миграции и беженцам страны констатирует, что более половины из них уже год не были на родине. Почти 50 тысяч покинувших страну – люди в возрасте от 30 до 34 лет. Чуть больше 40-ка тысяч - от 25 до 29 лет. Примерно столько же мигрантов – от 34 до 39-ти лет, - пишут молдавские СМИ. Временно уехали за рубеж 320 тысяч человек. Из них более 210 тысяч - мужчины, которые отправляются на заработки в Россию, Украину и Португалию. Женщины в основном предпочитают устраиваться на работу в Италии, Турции и Израиле.

Почти 90 тысяч бывающих за границей граждан закончили девять классов, почти 80 тысяч - получили среднее образование, еще столько же - средне-специальное. Периодически ездят за границу более 40 тысяч человек с высшим образованием.



Почему жители Республики Молдова под разными предлогами покидают наш ранее столь благодатный край?

Довод первый: длительный экономический кризис лишил большинство людей работы по специальности, что отрицательно сказалось на их материальном положении, массовая безработица заставляет подниматься с насиженных мест на поиски лучшей доли в разные страны мира.

Довод второй: нестабильная общественно- политическая ситуация, рост преступности и тотальная коррупция, неподъёмные цены на продукты и товары первой необходимости, стремительный рост тарифов на коммунальные услуги порождают страх во всех слоях гражданского общества. Люди, ежедневно сталкиваясь с искусственно созданными нынешними ветвями власти трудностями, окончательно потеряли надежду на решение жизненно важных вопросов и покидают родину.

Довод третий: они не видят счастливое будущее для себя и своих детей в этой стране, поэтому, мигранты вместе со своими семьями пытаются ассимилироваться на новом месте и закрепиться там навсегда.

За годы независимости в Молдавии не раз менялись руководители, но ни один из них, «взобравшись» на Олимп, не то, что не реализовал, а даже не продекларировал отчетливую государственную программу в части развития социальной защиты населения, конкретной заботы о своем народе. По статистике, около 120-130 граждан республики ежедневно надолго или навсегда покидают свою страну, и это течение не иссякает, а становится все интенсивней. Настоящая опасность для страны заключается в том, что наиболее активной частью его становится молодежь.

Народ Республики Молдова - расколотое гражданское общество, не понимающее, двигаться ему на Восток, на Запад или, наконец, заняться самим собой и начать решать свои внутренние проблемы. Вирус апатии и безысходности из-за тщетности усилий парализовал действенность даже самых активных лидеров, ранее готовых бороться за идентичность Отечества и возрождать его. Страну превратили просто в территорию для жестких геополитических игр, неизбежность военного противостояния постоянно висит в воздухе, а нестабильность общественно - политической обстановки в соседних государствах только усиливает эти тягостные ощущения. И выбор гражданами республики сделан - бегство!

Похоже, это решение принято на разных социальных и интеллектуальных уровнях. В адрес Представительства федерального еженедельника "Российские вести" в Кишиневе поступило обращение руководителя общественного движения "Моя Молдова"- Фёдора Гелича . Приводим его содержание:

"Я ОБРАЩАЮСЬ К МОЛОДЁЖИ! Бегите, бегите из этой страны. Здесь Вас ждут нищета и голод. Заявляю об этом как отец и как гражданин. Мы уже прошли точку невозврата. Если Вы хотите жить счастливо, в достатке и не бояться за будущее своих детей, уезжайте, пока молоды. Ищите себя в других краях, где Вы будете чувствовать себя в безопасности.

Да, я знаю, что это больно осознавать, но это - правда. Мы, старики, уже доживём как сможем, а Вы, наши дети, уезжайте. Мы виноваты перед Вами, что не смогли построить справедливое государство, чтобы Вы были уверены в своём будущем!"

А что сама молодежь? Каковы ее установки и восприятие жизни, отличной от которой они и не знают? Что выбирает она: бежать или все-таки строить?

Недавно на кафедре психологии Международного университета УЛИМ РМ под руководством доктора наук, доцента Светланы Руснак, среди студентов этого университета были проведены интересные количественные исследования. Автор эксперимента под названием «Социальное представление счастья у современных молдавских студентов» - аспирантка Иоана Ашевски. Исследования проводились среди 245 студентов, и результаты оказались обескураживающими.

Вообще термин «социальное представление» возник в рамках концепции французского психолога бессарабского происхождения - Сержа Московичи. С помощью социальных представлений человек, как член социальной группы, активным образом переосмысливает все, происходящие в его социальном контексте, явления и процессы. Московичи поддерживал принцип «социального реализма», согласно ему общество представляет собой систему с особыми свойствами, которая и должна быть предметом изучения. Данную теорию можно назвать теорией нового типа, в которой произошел переход от анализа индивидуального сознания к массовому. Поэтому, выводы, сделанные в рамках проведенного Международным университетом исследования, мы попробуем экстраполировать на анализ общей ситуации в Молдавии.

« На самом деле, наше исследование касалось понятия «счастье»,- резюмирует доктор психологии, профессор С. Руснак.

- При использовании ассоциативного метода, который действует на подсознательном уровне, мы выявили, что некоторые, очень важные для старшего поколения понятия, совершенно не попадают в социальное представление счастья молодых людей возраста 18-25 лет. И мы решили продолжить исследование, чтобы выявить причину проявившегося восприятия. Пока у нас есть предположения, почему для студенческой молодежи Молдавии понятия страна, родина вообще не вошли в представление о счастье. Совершенно очевидно, что совокупное настроение современной молодежи сказывается и на социальных ее представлениях, в нашем случае - на представлении о счастье. Ни для кого не секрет, что большое количество студенческой молодежи сегодня мечтает после получения образования найти работу за рубежом - более престижную, хорошо оплачиваемую, считая, что не на родине, а за ее пределами отдается дань искусности, профессионализму, креативности, преданности делу. Молодежь разочарована не столько самим молдавским образованием, поскольку большинство из них пытается поступить все же в родные молдавские вузы,- хотя, немалое их количество учится и в зарубежных университетах,- молодые люди разочарованы представлениями о том, что произойдет с ними после получения диплома об образовании. Смогут ли они трудоустроиться по специальности? Будет ли будущая зарплата обеспечивать их дальнейшее развитие? Смогут ли они на родине образовать семью, достойно воспитать здесь своих детей?»

Эта неуверенность, страхи перед будущим связаны с экономическими трудностями в стране, с идеологией государства и его политикой по отношению к молодежи. Конечно, есть некоторые попытки поддержать тех молодых людей, которые выбирают в качестве места работы не столицу, а периферию. Для них, к примеру, строят недорогое жилье, но его количество крайне незначительно по отношению к количеству молодых специалистов, да и выпускников зарубежных вузов, что возвращаются по окончании университетов на родину - с мечтой засучить рукава и изменить ее судьбу к лучшему. Через некоторое время, разочарованные своей ненужностью стране, последние возвращаются обратно. Так целенаправленно и неуклонно в Молдавии сокращается молодое население, республика стремительно стареет, мало помалу становясь страной пенсионеров.

-Светлана Ивановна, проведенное исследование подтверждает негативную тенденцию дезориентации в выборе родины и исхода из страны?

- На сегодняшний день исследованием установлено лишь социальное представление студенческой молодежи Молдавии - общепринятое ядро представления - о счастье. То есть, пока для наших молодых людей, как и для других поколений, счастье заключается в семье, здоровье и любви – в общефилософском смысле. А периферический элемент исследования показал приоритеты тех понятий, что больше распространены в среде именно студенческой молодежи, то есть, счастье – это самоактуализация, самоуважение и удовлетворенность.

К сожалению, в эти социальные представления о счастье не попали такие важные категории как страна, Родина. Среди следующих игнорируемых понятий так же оказались такие основополагающие и для предыдущих, и для нынешних поколений вещи, особенно – для интеллектуальной, творческой части любого общества, как образование, книги, красота, богатство – в значении восполненности, полноты жизни. В нижней части списка очутились базисные, опорные и казавшиеся незыблемыми для каждого человека ценности - дети, родители, друзья и…радость.

Почему это происходит, исследователи намерены выяснить в следующем эксперименте. Уже проводится опрос в фокус-группах, идет обсуждение важных составных частей социального представления, и тех понятий, которые не попали в них. Следующее качественное исследование на уровне конкретных высказываний и оценок прояснит всем нам жизненно важные установки молдавской молодежи, и даст ответ на вопрос, есть ли будущее у республики на уровне фактов, а не гипотез.

Разумеется, не доказав факт преднамеренности правящего режима РМ в создании условий, невозможных для жизни, нельзя говорить о геноциде собственного народа. Но следует обратить внимание на то, что проявления определенных действий со стороны системы уже говорят о наличии его реальной угрозы.

Пока мы не согласимся с руководителем движения «Моя Молдова» в том, что точка невозврата пройдена. Сегодняшние власти РМ достаточно сильны для того, чтобы повернуть негативные тенденции вспять и предпринять активные и массированные меры противодействия дальнейшей деформации социально-экономической, культурной, образовательной среды республики, делающей невозможным выживание населения. И выработать, наконец, все возможные способы решения совокупных противоречий. Для этого нужна лишь политическая воля и, что немаловажно – здравый смысл.

А в это время...

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Всё больше иностранцев переезжают в Молдову на постоянное место жительства. Большинство из них мужчины, которые приезжают в нашу страну, чтобы жениться или открыть собственный бизнес.

Мехмет Эмин Экшикоглу переехал в Молдову из Турции. Мужчина уже обзавёлся семьей и не собирается возвращаться на родину.

"Впервые я приехал в Молдову в гости к друзьям. Случайно познакомился со своей будущей женой, мы расписались и я остался здесь. Это спокойная страна, не то что Турция, где много людей и много проблем. Живя здесь, ко всему привыкаешь", сказал иммигрант из Турции Мехмет Эмин Экшиоглу.

А бизнесмен Сатия Исмаил переехал в Молдову в 1997 году. Он родом из Ирака.

"Я приехал работать. Сейчас у меня есть сад в селе Кожушна. Есть участки и на севере страны . Молдавская земля - это черное золото. И люди здесь очень трудолюбивые, с ними можно вести любой бизнес", сказал иммигрант из Ирака Сатия Исмаил.

По данным Бюро по миграции и беженцам, в основном в Молдову приезжают мигранты из России, Украины, Израиля, Румынии, Турции, США, Италии, Индии, Азербайджана и Германии.

"По их словам, они выбирают нашу страну из-за благоприятного климата, кроме того, у нас более качественные продукты. Большинство иностранцев, легально проживающих в Молдове, работоспособны", сказала сотрудник Бюро по миграции и беженцам Анна Гервас.

В нашей стране уже законно проживают почти 19 тысяч иностранных граждан.

Таковы данные статистики, а выводы каждый читатель может сделать сам!

Вместо эпилога актуальная цитата профессора Тираспольского государственного университета Ильи Галинского:

"Численность населения свидетельствует о том, насколько в рамках существующего политического режима на конкретной территории управление носителями определенного типа культуры является эффективным. Если население прирастает с течением времени – значит, социальная сфера государства удовлетворяет базовые естественные потребности жителей и вызывает у них желание как «плодиться», так и «размножаться».

... Коротко, но достаточно ясно!

Ольга Березовская,

собственный корреспондент федерального информационно-аналитического еженедельника

"Российские Вести"

в Республике Молдова