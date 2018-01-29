Богдан Цырдя: думаю, что предвыборная кампания уже стартовала

В интервью для портала ТРИБУНА депутат-социалист Богдан Цырдя рассказал свое мнение о проекте ЛП с выходом Молдовы из состава СНГ, насколько реально изменение название языка в Конституции и ввод в Верховный закон положения о евроинтеграции, а также о том, на каком этапе находится процесс сбора подписей за ввод президентского правления, и многих других важных аспектах.

T.: Г-н Цырдя, либералы выступили с предложением выйти Молдове из состава СНГ. Каковы шансы этого проекта?

Б.Ц.: Шансы равны нулю. Может, даже еще меньше.

Т.: Каково Ваше мнение о СНГ, и насколько эффективна данная организация?

Б.Ц.: Такой же вопрос можно задать в связи с любой другой международной организацией. Насколько эффективна ГУАМ? Или ОБСЕ, которую критикуют на каждом шагу? Или ООН, решения которой не соблюдают США и НАТО. У нас есть Соглашение о свободной торговле с СНГ. Мы сотрудничаем в образовательной, научной, культурной и экономической сферах! Ученые, студенты и бизнесмены получают образование в СНГ, внедряют научные и культурные проекты, есть совместные предприятия и бизнес. У нас есть 800 молдавско-российских предприятий! 100% газа мы получаем из России. Азербайджан, к примеру, строит у нас в Гагаузии спорткомплексы. С Беларусью мы запускаем линии по сборке тракторов, линии по производству игристых вин в Минске, закупаем троллейбусы. СНГ является важной платформой для диалога между государствами-членами организации. В рамках СНГ обсуждаются и решаются многочисленные проблемы: социальные гарантии для наших граждан, условия труда, экономические проекты и др. В рамках СНГ внедряются экономические и военные проекты. Если в ней не было смысла, никто бы не участвовал, и организация давно бы расформировалась.

T.: Унионисты готовятся отметить 100 лет Объединения Бессарабии с Румынией. Как в ПСРМ относятся к этому?

Б.Ц.: В ПСРМ категорически против, потому что партия выступает за суверенное и независимое государство. Более того, президент страны дал старт программе «2018 – год Штефана чел Маре».

T.: Насколько реально изменение в Конституции названия языка и ввод в нее положения о евроинтеграции?

Б.Ц.: Ввод евроинтеграции довольно реален. Ввод румынского языка – не очень. Как минимум, сейчас для этого думаю не найдут необходимого числа голосов депутатов.

T.: На каком этапе находится процесс сбора подписей в поддержку ввода президентского правления?

Б.Ц.: ПСРМ собрала уже более 700 000 подписей. Кампания идет полным ходом.

T.: Какие события, по Вашему мнению, ознаменуют новую парламентскую сессию?

Б.Ц.: Думаю, что предвыборная кампания уже стартовала. Проекты будут геополитическими и социально-популистскими. Мы уже видим инициативы типа выхода из СНГ, запрет русского языка, закон о запрете российской пропаганды. К ним прибавятся и другие социал-популистские, типа разнообразных повышений (на бумаге) зарплат, пенсий и пособий.

T.: Вы лично, над какими проектами работаете, и каковы Ваши планы на ближайшее будущее?

Б.Ц.: Сейчас я работаю над несколькими парламентскими запросами. Также участвую в разработке программных документов и пишу несколько научных работ.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине