ПСРМ собрала более 700 000 подписей в поддержку Президентского правления

В интервью для портала ТРИБУНА депутат-социалист Богдан Цырдя ответил на следующий вопрос: На каком этапе находится процесс сбора подписей в поддержку ввода президентского правления?

«ПСРМ собрала уже более 700 000 подписей. Кампания идет полным ходом», — ответил он.

На вопрос, какие события, по его мнению, ознаменуют новую парламентскую сессию, Богдан Цырдя заявил: «Думаю, что предвыборная кампания уже стартовала. Проекты будут геополитическими и социально-популистскими. Мы уже видим инициативы типа выхода из СНГ, запрет русского языка, закон о запрете российской пропаганды. К ним прибавятся и другие социал-популистские, типа разнообразных повышений (на бумаге) зарплат, пенсий и пособий».

Также депутат отметил, что сейчас он работает над несколькими парламентскими запросами. «Также участвую в разработке программных документов и пишу несколько научных работ», — уточнил он.

Андриана Кептине