Постановление об одномандатных округах будет обжаловано в КС! Нарушения очень серьезны!

В интервью для портала ТРИБУНА член Национального постоянного бюро и юрист партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Сергей Литвиненко ответил на следующий вопрос: Вы отказались от противодействия смешанной системе или продолжите действовать в этом направлении?

«Нет, мы не отказались. Действия в этом направлении будут продолжены как внутри страны, так и на международном уровне. Мы опротестуем в Конституционном суде Постановление правительства об утверждении одномандатных округов. В этом документе власть нарушила принятый ею же Закон о смешанной избирательной системе. Например, законом напрямую предусмотрено, что одномандатные округа создаются исходя из численности в 55-60 тыс. избирателей +/-10%, но это требование закона соблюдается лишь в округах в мун. Кишинэу, а в остальных округах попросту проигнорировано», — заявил он.

По словам Литвиненко, «оппозиция» продолжит высказываться «о пагубности этого закона и на международном уровне». «В начале следующей недели, например, в Молдову прибудет делегация представителей Венецианской комиссии, которая проанализирует то, как власть соблюла рекомендации ВК в окончательной версии закона. Мы сообщим им о том, как власть пытается манипулировать европейскими структурами.

В связи с этим я приведу простой пример таких манипуляций. Венецианская комиссия, и в 2014, и в 2017 гг. рекомендовала узаконить четкие критерии для одномандатных округов, особенно в диаспоре. Власть, формально соблюла эти критерии, хотя де факто их полностью проигнорировала, потому что за рубежом одномандатные округа созданы простым голосованием членов комиссии по разграничению округов. Здесь возникает простой вопрос: можно ли считать выполненными рекомендации ВК? Естественно, нет. Потому как ВК четко рекомендовала внести в закон критерии для округов, и соответственно, подразумевалось соблюдение этих критериев», — заявил юрист.

Андриана Кептине