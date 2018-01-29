Визит Венецианской комиссии: В Молдове снова сменят избирательную систему...

Сегодня, 29 января, в Молдове произойдет важное в политической жизни страны событие: прибудут представители Венецианской комиссии, которые выскажутся относительно избирательной системы республики и о ее изменении. На сайте комиссии отмечается, что рабочая группа, кроме того, проведет встречи с представителями политических партий, гражданского общества, комиссии по формированию избирательных округов, с членами Центральной избирательной комиссии.

Событие это важное еще и в свете возникших на эту тему разговоров: есть мнение, что в случае нелестной оценки смены избирательной системы, ее из смешанной снова вернут к пропорциональной. Насколько велика такая вероятность? Чтобы это выяснить, мы обратились к политическому эксперту Корнелиу Чуря.

- Я считаю, что возврата к старой системе не может быть, - заявил эксперт корреспонденту «Комсомольской правды». - Это уже исключено, и это понимают и члены Венецианской комиссии, которые когда принимали рекомендации по поводу данной системы, по-видимому, находились под двойным давлением: с одной стороны — наши представители, представители Демпартии, которые нуждались в объективной оценке, с другой — давление Народной европейской партии в ЕС, и на них, соответственно. И такое было принято решение — двойственное — со стороны Венецианской комиссии: они как бы покритиковали, но не полностью, применение данной системы. В принципе, анализировать представителям комиссии надо не много: только создание избирательных округов.

- И что за вердикт может быть вынесен?

- Думаю, опять они примут двойствечнное решение. Могут написать, что надо возвращаться к прежней системе.

- Как властям на это реагировать?

- Если пошутить, то нашим властям нужно реагировать, как обычно, - свозить гостей в Криково. А если серьезно... Мы видели позицию Демпартии, в том числе озвученную в рамках официальных визитов в тот же Брюссель. Я думаю, что подготовительная работа уже была проведена в этом смысле — Демпартия и парламентское большинство постоянно держали в курсе членов Венецианской комиссии о ситуации в Молдове.

Напомним, Комиссия обнародовала свою позицию о введении смешанной избирательной системы в Молдове. В нем констатировалось отсутствие широкого консенсуса в молдавском обществе и выражалось опасение, что «депутаты будут уязвимы и подвержены влиянию деловых интересов». Власти обещали следовать всем рекомендациям.