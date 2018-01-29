Все умрут, а я останусь: Почему жители Молдовы перестали бояться смерти

Мы считаем достаточным поставить «скорбный смайлик» по случаю смерти знакомого, друга и даже родственника

Весь день листаю френд-ленту в Фэйсбуке и – нет-нет – снова натыкаюсь на статус знакомой девушки, которая всем сообщает о смерти известной журналистки.

- Как? Не может быть! Такая молодая! А причина? Только на днях с ней общалась – ничего не предвещало… - реакция пользователей вполне логичная и объяснима.

Но что-то во всей этой истории меня коробит. Скорее всего, тот момент, где с десяток человек обсуждают следующий нюанс: а вдруг, это чья-то злая шутка, а вдруг – она живая!

Но не отвечает телефон, нет ответа на СМС. И это, с одной стороны, дарит надежду! Но – с другой – показывает, насколько сильно мы погрязли в виртуальности: ведь Кишинев настолько маленький город, что, в случае беды, добраться до места жительства человека, за которого мы переживаем – полчаса. Максимум. Но почти сутки длиться обсуждение: «жива или не жива», пока кто-то из близких, наконец, скорбную весть подтверждает.

На самом деле этот случай очень показательный, нечто похожее всплывает с завидной периодичностью. Мы перестали звонить и поздравлять лично друзей с днем рождения: вполне достаточно отписаться в Фэйсбуке. Мы отправляем знакомых людей в «бан» только за интонацию, которая нам кажется оскорбительной.

Но самый, конечно, большой когнитивный диссонанс происходит во время скорбных событий. Мы довели себя до такого состояния, что считаем достаточным в общей ленте поставить скорбный смайлик, выразив тем самым «емодзи» по случаю смерти знакомого, друга и даже родственника. Какие похороны, какие поминки – помянули рожицей со слезой – и поскакали дальше работать, попутно продолжая серфить социальные сети.

Во всем этом есть что-то не очень нормальное. Не по-человечески это. И вот родные умерших заказывают на кладбище уже не большой автобус, а маршрутку. Да и та едет на «Дойну» полупустой…

Или вот пост лучшего тамады мира Павла Дуганова о помощи ребенку: необходимо было прийти на акцию и лично помочь. Тысячи лайков, сотни перепостов и в итоге пришли всего-то 20 человек… Как грустно шутят в социальных сетях, через 10 лет под такими постами будет 10 тысяч «реакций» и… ни одного живого человека в реальности.

Роман ВЛАДИМИРОВ