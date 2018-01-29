Павел Филип сообщил, когда Молдова получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза Молдова может получить весной. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в эфире передачи "Реплика". Он отметил, что наша страна выполнила необходимые десять пунктов договора. Теперь власти ждут оценки европейских экспертов.

"У нас есть все шансы получить первый транш в конце марта - начале апреля. Более того, мы поставили перед собой амбициозную задачу - выполнить все условия до конца весенне-летней сессии", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Глава кабмина также прокоментировал заявления некоторых экспертов по поводу реформ правительства.

"Я видел на одном телеканале так называемого эксперта, который раскритиковал работу кабмина, абсолютно все реформы. Парадокс в том, что этот человек является сотрудником Центра внедрения реформ. Он советник правительства и участвовал в разработке и реализации этих реформ", - отметил Павел Филип.

Рассказал премьер и о приоритетах кабмина на этот год. Один из них - завершение реформы судебной системы.

"Мы должны провести оценку неподкупности судей. Нужно не только оценить тех, кто уже в системе, но и понять, как судья попадает в неё. Довести до конца изменения в судейской карте. Кроме того, мы хотим запустить реформу адвокатуры и Конституционного суда", - сообщил глава кабмина.

Павел Филип отметил, что правительство сосредоточится на решение проблем граждан и не будет участвовать в парламентских выборах.

"Я не буду участвовать в избирательной кампании. Буду работать в правительстве, так, чтобы люди поняли, что этот кабмин трудится на благо страны", - отметил Павел Филип.

Кабмин Павла Филипа был сформирован в январе 2016 года. За время его работы был принят новый закон о правительстве, а число министерств сокращено с 16 до девяти.