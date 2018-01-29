Что известно о старинных молдавских сортах винограда?

Молдавские виноделы много лет обсуждают, какое уникальное предложение они могли бы сделать миру в борьбе за своё место под солнцем на мировом рынке.

А ведь ответ лежит на поверхности. В нашей республике есть настоящее богатство – старинные местные сорта винограда, которые недостаточно изучены. Кроме тех свойств, которые в них заложены природой, они в себе несут ещё и хороший маркетинговый потенциал, ведь потребитель любит, когда вину сопутствуют легенды и истории.

В доисторические времена

Известно, что присутствие виноградной лозы на территории Молдовы в доисторические времена подтверждается палеонтологическими открытиями: недалеко от деревни Наславча, в районе Дондушень был обнаружен отпечаток листьев винограда, относящихся к эпохе Верхнего миоцена (примерно 6-25 млн лет назад).

Учёные установили, что этот лист принадлежит Vitis teutonica. Археологические раскопки свидетельствуют, что уже в конце каменного века - начале бронзового века (8000-2000 до нашей эры), населявшие эту землю люди использовали виноград. «Одомашнивание» лесной виноградной лозы (5200-3200 до н. э.) связано с кукутень-трипольской культурой.



Следы семян культурного винограда, отпечатанные на глиняных сосудах, найденных в окрестностях с. Вэрвэреука (на фото), соответствуют этому периоду. Другие ископаемые семена, относящиеся к тому же периоду, были обнаружены вблизи с. Русештий Ной, но они принадлежат дикому виду.

Однако предполагается, что это - промежуточная форма между лесным виноградом и культурным. Есть мнение, что от этой формы происходят местные сорта винограда. Сравнительный анализ семян некоторых старых местных сортов (Фетяска-нягрэ, Негру моале и Рара-нягрэ) и тех лесных лоз показал высокую степень сходства.

На фото - дикий виноград, растущий вблизи с. Збероая Ниспоренского р-на.

На фото - дикий виноград в природном заповеднике Pădurea Domnească в Глодянском р-не.

В Дакии

На фото - виноград сорта Гордин (так он выглядит в настоящее время).

Греческий географ и историк Страбон упомянул в своём труде «География» примерно в середине I века до н.э. о том, что на территории Дакии существует развитое виноградарство. Оно формировалось и под влиянием контактов и торговли с Грецией (начиная с VI-II вв. до н.э.), Римской империи (с 27 года до н.э.), в дальнейшем и со странами Ближнего Востока (III-VI вв.).

Некоторые древние местные сорта винограда получили в связи с этим свои названия или происхождение. Например, сорт Гордин, как предполагается, был к нам завезён римлянами и назван в честь генерала Гординуса; другие источники связывают его с именами римских правителей Дакии - Гордиана или затем Гординуса (Гордиаса) - короля Фригии (Гордион - столица Фригии, сегодня это - территория Турции).

На фото - карта Дакии во время правления Дечебала.

В феодальной Молдове

Процесс становления местного сортимента закончился в XIV-XVI вв. Первое печатное упоминание о винограде появилось в феодальной Молдове в «Правилах» Василе Лупу, в 1641 г., в Яссах. В «Описании Молдавии» Дмитрия Кантемира (в 1710-11 гг.) более широко представлена информация об экономическом значении культуры и славы молдавских вин. Среди немногих красных вин упоминается «Пелин», которое производили из сортов Фетяска-нягрэ и Рара-нягрэ (Бэбяска-нягрэ). О нем писал Ион Некулче в «Летописях Страны Молдавской».

В Бессарабии

В Бессарабии, после 1812 г., виноградники, в основном, были посажены местными сортами. Их насчитывалось (включая синонимы) более 170 названий. Из европейских сортов в начале XX в. выращивали только сорта Шасла, Рислинг, Гамэ, Сенсо, Алиготе, Каберне-совиньон и Мускат. Самыми распространенными местными сортами, выращиваемыми в Бессарабии, были Алб мустос, Плавай, Згигардэ, Пэсэряскэ албэ, Брумэрие, Окюл боулуй, Вэратикэ, Коарнэ-албэ, Франкуше, Рара-нягрэ, Поамэ-нягрэ бэтутэ, Каушанский (Негру де Кэушень). Кстати, пуркарские вина, которые к концу века стали известны за пределами Бессарабии, производились с использованием четырех сортов – Каберне, Рара-нягрэ, Мерло и Саперави.

Однако разнообразие, основанное на местных сортах винограда, сильно пострадало из-за нашествия филлоксеры. Виноградники местных сортов, в основном, погибли, им на смену пришли европейские сорта. В 1897 г. в Бессарабию, в Школу виноградарства и виноделия, были привезены гибриды прямых производителей Зейбель, Аликант, Рупестрис, Террас, Гаме Кудерк, Такез, Отелло. Начиная с 1909 г., в коллекцию Экспериментальной станции в Костюженах (ныне - Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий) были привезены европейские винные и столовые сорта, сорта подвоя и гибриды прямых производителей. Из винных – Алиготе, Гаме-нуар, Пино-гри, Каберне-совиньон, Лимбергер, Рислинг, Сильванер, Пино-фран и другие.

После II мировой войны

В течение следующих 40 лет эти сорта положили основу сортимента виноградников в Бессарабии. Доля гибридов прямых производителей постоянно росла, и по данным переписи виноградников, выполненной в 1945 г., она составляла 91,4% от общей площади виноградных плантаций. Благородные сорта занимали лишь 8,6%. Из этого количества 84% приходилось на посадки интродуцированных европейских сортов и только 16% - на старинные местные сорта. В последующие годы присутствие местных сортов в сортименте республики продолжало уменьшаться (на графике показан их процент от общего числа сортов в Каталоге сортов, рекомендуемых для выращивания).

Если в 1946 г., в сортимент были включены девять старых местных сортов (Кабасмэ-нягрэ, Коарнэ-нягрэ, Держанка, Фетяска-албэ, Галбена, Плавай, Рара-нягрэ, Тэмыйоса, Згихарэ), а в 1952 г. были добавлены ещё два – Кабасмэ-албэ и Грасэ де Котнарь, то после 1964 г. в сортименте остались только четыре из них - Коарнэ-нягрэ, Фетяска-албэ, Рара-нягрэ и Тэмыйоаса. В настоящее время в Каталоге сортов растений присутствуют шесть старых местных сортов винограда, из них пять – винных – Тэмыйоаса ромыняскэ (Мускат-фронтиньян или Мускат белый), Фетяска-албэ, Фетяска-регалэ, Фетяска-нягрэ и Рара-нягрэ, из которых уже производят высококачественные вина.

Местные сорта – настоящее сокровище

Академик Петр Унгурян изучал некоторые старые местные сорта – Фетяска-албэ, Тэмыйосэ, Плавай, Галбенэ и Згихарэ – в разных зонах республики, подтвердив их энологический потенциал. Однако пока он остается недостаточно использованным при том, что большинство местных сортов характеризуется и повышенной урожайностью.

По словам доктора хабилитат Георге Савина, местные сорта могут послужить основой для устойчивого развития виноградарства, т.к. некоторые генотипы появились в результате эволюции и несут в себе способность приспосабливаться к окружающей среде, в том числе к засухе, низким температурам и болезням.

Например, такие сорта, как Бэшикатэ, Галбенэ де Ардеал, Бербечел, Франкуше, Галбенэ де Одобешть, Фетяска-нягрэ, Негру-выртос, Рошиоарэ, Негру де Кэушень, Згихарэ, Кодаркэ устойчивы к милдью.

Галбенэ де Ардеал, Грасэ де Котнарь, Фетяска-албэ, Фетяска-нягрэ, Бэбяскэ-нягрэ, Кодаркэ относительно устойчивы к морозам и заморозкам.

А сорта Брагинэ, Бэтурэ-нягрэ, Разакие албэ, Разакие розэ, Овис, Иордан, Арделянка устойчивы к засухе.

Их адаптационный потенциал до сих пор не полностью оценен и недостаточно использован в программах по генетическому улучшению сортимента, но он есть, что доказывают сорта новой селекции Кодринский (Рара-нягрэ х Каберне-совиньон) и Сухолиманский белый (Шардоне х Плавай).

Что имеем, не храним…

В настоящее время в Фонде генетических ресурсов винограда, представленном в Научно-практическом институте садоводства, виноградарства и пищевых технологий, есть более 40 старых местных сортов. Согласно информации из Международного каталога сортов винограда (VIVC), некоторые из старых местных сортов, зарегистрированных в генофонде института, представлены только в одной или в очень ограниченном числе коллекций. Поскольку нет виноградных плантаций, посаженных данными сортами, существует реальная угроза исчезновения этих ценных генотипов.

В 2008-2014 гг., в рамках региональных и международных программ, молдавские учёные начали изучать старые местные сорта. В частности, делали их инвентаризацию, идентификацию и описание, в том числе с использованием генетико-молекулярных методов.

В 2013 г., во время дождливого сентября и холодного начала октября исследователи подтвердили то, что сорта Бэшикатэ, Брязэ, Чиоркуцэ нягрэ, Дамашин галбен, Згихарэ проявляют относительную устойчивость к серой гнили. Необходимо продолжить и углубить эти исследования. Более того, использование разнообразия генетических ресурсов винограда, в том числе накопленных в генофонде института, позволяет инициировать программы по их дальнейшему изучению для использования в экономике страны, тем более, что территория республики находится на северной границе промышленного виноградарства, что связано со многими рисками, в том числе с изменением климата.

Сначала виноделы смеялись

В начале 2000-х годов, когда доктор Георге Габери предлагал развивать это направление в питомниководстве, чтобы затем сажать виноградники Фетяской, в винных компаниях над ним только смеялись. Виноделы обратили внимание на местные сорта лишь несколько лет назад, когда винная мода повернулась в сторону уникальной местной специфики регионов. И наше государство пытается как-то стимулировать этот интерес.

Главный консультант службы политик и регламентирования в области продукции виноградарства, виноделия и напитков Министерства сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды Валериу Чеботарь сообщил, что субсидии при посадке виноградников наиболее востребованных сортов были введены в 2010 г. Сначала дополнительно давали по 2,5 тыс. леев на гектар.

Начиная с прошлого года, в положение о субсидировании включены только местные винные сорта (группа Фетяска, Рара-нягрэ и новый сорт молдавской селекции «Виорика»), за которые сельхозпроизводители могут получить увеличенные субсидии в размере 5 тыс. леев/га. Напомним, что размер субсидии для создания плантаций технических сортов, в зависимости от густоты посадки, составляет от 25 тыс. леев до 45 тыс. леев.

«Мы планируем внести предложение об изменении этого положения, в том числе увеличив базовую субвенцию, чтобы, как и на других культурах, инвестиции окупались на уровне субсидирования на 20-25%. В настоящее время дотации их покрывают примерно на 15%», - отметил собеседник.

Мы можем создать персонифицированные вина

«Мы старались продолжить изучение и развивать имеющееся наследие, - говорит Георге Савин. – Но вместо того, чтобы держать курс на преимущественное изучение местных адаптированных сортов, нас перенаправили на работу над интродуцированными сортами, начиная от Ркацители и т.д. Поэтому работы по изучению местных сортов не были развиты и не получили глубокого освещения в научной литературе.

Вместе с тем их потенциал огромный. Если постараться найти взаимосвязь сорта, почвы и специфичности климата в данном микрорегионе, то, благодаря этому, можно создать много вин со своей индивидуальностью. Таким образом мы можем создать персонифицированные вина, принимая во внимание почву, климат, сорт и технологию, и занять свою нишу на международном винном рынке».