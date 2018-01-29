От лютой зимы к весне: синоптики обещают потепление в течение недели

На этой неделе синоптики обещают легкое потепление. Местами возможен мокрый снег. Согласно прогнозам, на севере страны днем ожидается от +1 до +6, а ночью - от -6 до +1 градусов Цельсия. В центральных регионах днем столбики термометров покажут в дневное время от +2 до+7 градусов, а ночью – от -2 до +2.

Теплее всего будет на юге страны. Там, по прогнозам синоптиков, ожидается от +4 до +8 градусов Цельсия. В ночное время похолодает до -2 градусов Цельсия.

Напомним, что до 31 января по стране действует желтый код опасности в связи с ледообразованием на водоемах. Гидрометеослужба предупреждает, что лед будет хрупким и выходить на него опасно.

О том, какая будет погода на протяжении всей недели, покажет нижеприведенная таблица:



