Степанюк: Антироссийский сценарий, написан под диктовку Бухареста и других западных столиц

Либеральная партия (ЛП) Молдовы обратилась в Конституционный суд, чтобы оспорить статус русского как языка межнационального общения.

Если парламент отменит соответствующую статью Конституции, страна вернется в 1990-е годы, лозунгом которых был «Чемодан – вокзал – Россия». По словам лидера Народно-социалистической партии Виктора Степанюка, это вписывается в сценарий «по выдавливанию из региона России», пишет "Независимая газета".

По мнению молдавского политика Виктора Степанюка, власть республики «задействовала жесткий антироссийский сценарий, который написан под диктовку Бухареста и других западных столиц». В подтверждение Степанюк привел решения, принятые премьер-министром и спикером парламента Республики Молдова (РМ).

К ним относятся: объявление персоной нон грата вице-премьера, спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина, обращение главы парламента Андриана Канду в ООН с просьбой рассмотреть вопрос о признании российских военных, в том числе миротворцев, «оккупационными силами», запрет на въезд в РМ журналистов из России. А также принятие парламентом закона о борьбе с российской пропагандой. Данный закон вступает в силу 12 февраля, после чего из сеток молдавских каналов, вещающих на российских частотах, исчезнут российские новости и политические шоу. И это несмотря на общественное мнение: на днях опубликованы результаты соцопроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов, которые показали, что 64% граждан не поддерживают запрет на трансляцию российских новостных программ. Против и президент Игорь Додон, но у него недостаточно полномочий, чтобы изменить ситуацию. Кроме того, когда надо, Конституционный суд лишает его полномочий на время, необходимое, чтобы тот или иной документ был подписан спикером парламента или премьер-министром.

Очередным ударом по молдавско-российским отношениям может стать отмена статуса языка межнацонального общения, которым обладает русский. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции в Кишиневе председатель ЛП Михай Гимпу. По его словам, депутаты от ЛП оспорят в Конституционном суде ряд законодательных актов, закрепляющих статус русского языка в РМ. Он напомнил, что «согласно закону о функционировании языков на территории Молдавской ССР, принятому еще в 1989 году, за русским языком закреплен статус языка межнационального общения, сообщает информационное агентство «Инфотаг». «Это неприемлемо, на территории Молдовы может быть только один язык межнационального общения – государственный румынский язык», – заявил Гимпу. «Поэтому ЛП обратится в КС с требованием пересмотреть пять законов, которые закрепляют за русским статус языка межнационального общения, в том числе закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, ведь этот вопрос связан с сохранением культурного и исторического наследия РМ», – сказал лидер ЛП.

Депутат от ЛП Ион Касьян добавил, что «особый статус русского языка противоречит положению Конституции о равенстве всех граждан республики перед законом, ведь представители других нацменьшинств республики подвергаются дискриминации, так как вынуждены общаться на русском, а не на своем родном языке». «Также законодательство подразумевает обязательный перевод всех нормативных актов на русский язык, что ежегодно обходится бюджету в миллионы леев. Это просто нерациональное использование финансов, и данное положение также необходимо пересмотреть», – подчеркнул депутат.

Напомним, что на минувшей неделе молдавские либералы выступили с инициативой выхода страны из состава СНГ. Другие политики и эксперты расценили обе инициативы как «стремление ЛП консолидировать свой электорат перед парламентскими выборами», которые должны пройти в конце этого года.

Лидер Народно-социалистической партии Виктор Степанюк также считает, что либералы готовятся к парламентским выборам и хотят поднять свой рейтинг, – сегодня он не позволяет им надеяться на прохождение в законодательное собрание. Соцопросы свидетельствуют о том, что в парламент точно попадут социалисты и демократы. Однако, по мнению эксперта, действия Либеральной партии вписываются в сценарий молдавской власти в лице правительства и парламентского большинства, направленный на «выдавливание России из Молдовы». При этом молдавский политик отметил, что его страна разделена надвое: на промолдавскую часть, которая за добрые отношения с РФ, и тех, кто ориентирован на ЕС и Румынию. Причем, отметил Степанюк, «среди проевропейски настроенных граждан немало таких, которые хотели бы сохранить и связи с РФ». Исходя из этого, он надеется, что если законопроект о статусе русского языка будет рассматриваться в парламенте, то не получит необходимой поддержки.

Председатель общественной ассоциации «Воевод» Николай Паскару считает, что в Республике Молдова люди должны говорить на языках, удобных для населения, сообщает интернет-портал ipn.md. Он уверен, что это изменение статуса русского языка опасно. Паскару ссылается на пример Украины, где майдан начинался из-за изменений в законодательстве в области языка.

Между тем председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко заявила, что нынешнее положение закона о языках в части русского языка устарело и должно быть изменено. Она считает, что благодаря инициативе либералов будет больше гармонии в обществе. Однако в Молдавии все хорошо помнят, что именно с языковой проблемы начался вооруженный конфликт на Днестре в 1992 году. Запрет на русский язык и призывы к объединению Молдавии с Румынией звучали в 90-х и зазвучали снова. Против такого развития событий выступают не только в Приднестровье, но и в Гагаузской автономии на юге Молдавии. А также все те, кто относит себя к русскоговорящим. Президент Додон в одном из недавних интервью сказал, что это треть населения республики. И все эти люди сегодня, как в 90-х, боятся, что их не станут обслуживать в поликлиниках, магазинах. Многие теперь будут молча ехать в троллейбусах, опасаясь, что их побьют за русскую речь. Автор этих строк видел, как это происходило четверть века назад. И слышал, как на многотысячных митингах в Кишиневе скандировали: «Чемодан – вокзал – Россия». Политик Виктор Степанюк убежден, что за прошедшие десятилетия молдаване многому научились и теперь не поддержат антироссийские призывы либералов и власти. «Неправильно называть большую группу людей пророссийскими, они, точнее, промолдавские, но хотели бы развивать связи с соседями», – пояснил Степанюк.

Наверное, серьезным аргументом можно считать и то, что в РФ работают 600 тыс. граждан РМ. Разрыв отношений с Москвой оставит их без рабочих мест. А разрыв вполне возможен, если учесть, что посол РМ в РФ Андрей Негуца отозван в Кишинев «на консультации». На днях МИД Молдавии пояснил журналистам, что эти консультации продлятся «неопределенное время», и когда посол РМ вернется в Москву, неизвестно. Несмотря на сложную ситуацию, Виктор Степанюк надеется, что она изменится после парламентских выборов, и не в пользу нынешней, антироссийски настроенной власти. Но есть и иные мнения.