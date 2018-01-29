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Политика
Сильвия Раду нашла объяснение коррупции в примэрии Кишинева
29.01.2018

Структура примэрии столицы может быть изменена. Ранее Сильвия Раду распорядилась о проведении аудита в целях определения количества сотрудников.

Раду заявила, что в отличие от Gaz Natural Fenosa, в котором работал один бухгалтер, в примэрии у каждого управления есть свой юрист и бухгалтер, сообщает agora.md.

"Когда я работала в Gaz Natural Fenosa, у меня был миллион клиентов и один бухгалтер. А здесь каждое управление является отдельной юридической структурой, с отдельным бухгалтером", - заявила Сильвия Раду.

Она также нашла объяснение коррупции в примэрии.

"Проблема заключается в том, что те, кто исполняет ответственные государственные должности, должны иметь достойную заработную плату", - сказала в заключение Сильвия Раду.


 
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