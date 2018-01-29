Скрипачка-виртуоз из Молдовы стала обладательницей премии «Грэмми»

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Знаменитости
Уроженка Молдовы получила самую престижную в музыкальном мире премию.
Скрипачка Патриция Копачинская стала обладательницей «Грэмми» в номинации «Лучшее камерное исполнение». Такой награды был удостоен ее альбом «Death and the Maiden» по мотивам Шуберта в сотрудничестве с оркестром Святого Павла, передает bloknot-moldova.md
- «Грэмми» получен благодаря моей большой команде. Благодарю всех членов оркестра за идеи и преданность делу. Спасибо за ваше любопытство и мужество! – написала Патриция в Facebook.
После получения музыкального образования музыкант осталась жить в Берне. Там же она вышла замуж и родила дочь. Патриция работала и послом доброй воли в организации «Terre des Hommes», занимающейся проблемами детей из Молдовы.
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