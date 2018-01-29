Красносельский отметил «серьезное продвижение вперед» в диалоге с Молдовой

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что в 2017 г. в отношениях с Молдовой произошло "серьезное продвижение вперед, несмотря на медлительность молдавских переговорщиков и "нерешительность" Австрийского Председательства в ОБСЕ".

Об этом глава региона заявил, принимая 26 января спецпредставителя Украины по приднестровскому урегулированию Виктора Крыжановского, передает infotag.md

Красносельский подтвердил "приверженность Приднестровья конструктивному диалогу", считая, что Тирасполь приложил "значительные усилия для достижения компромисса".

По словам президента, лично он еще в конце 2016 - начале 2017 гг. обозначил пять направлений, по которым требовалось безотлагательное принятие решений с целью урегулирования острых проблем.

"Теперь необходимо сделать все возможное для реализации достигнутых договоренностей (декабрьской встрече "5+2" в Вене - "И."), на данный момент обсуждение этих вопросов находится на стадии проработки технических моментов", - сказал Красносельский.

Украинский дипломат также считает, что 2017 г. "хорошо отработали".

"Рад, что конец года получился таким продуктивным. Все отметили результативность работы и готовность решать конкретные вопросы. Надеюсь, что и в 2018 г. будут позитивные прорывы в решении практических вопросов", - отметил он.