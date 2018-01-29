Аэрофлот исключил Молдову из списка стран СНГ на своем он-лайн табло

Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» перенес Республику Молдова из раздела «Россия и страны СНГ» в раздел «Европа» на своем информационном онлайн-табло.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте российской авиакомпании. Чтобы в этом личном удостовериться, следует выбрать раздел «Онлай-сервисы» и затем кликнуть на «Онлайн-табло», выбрав любой город из списка.

Чем именно руководствовались в «Аэрофлоте» при принятии этого решения достоверно неизвестно. Республика Молдова по-прежнему остается полноправным членом Содружества Независимых Государств.

При этом стоит отметить, что 18 января 2018 года парламентская фракция Либеральной партии зарегистрировала в законодательном органе проект постановления о денонсировании Соглашения о создании СНГ. Этот документ предстоит рассмотреть парламенту.