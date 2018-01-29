Сильвия Раду намерена изменить местонахождение столичных рынков

Врио примара Сильвия Раду попросила руководство Управления торговли найти решения для перемещения всех рынков Кишинева, которые находятся на частной земле.

Это означало бы перемещение всех рынков, за исключением Центрального рынка, единственного в городе, который расположен на земле муниципалитета, сообщает realitatea.md.

По словам врио примара, реализация этого плана позволит в будущем избежать таких ситуаций, подобной той, что сложилась с рынком на улице Богдан Воевод. Этот рынок будет закрыт, потому что владелец земли решил использовать ее по другому назначению.

Начальник Главного управления по вопросам торговли, общественного питания и предоставления услуг Марчел Замбицки заявил, что для реорганизации рынков необходимо комплексное исследование, для которого также необходимы финансовые средства.

В свою очередь, Сильвия Раду утверждает, что для этого необходимо лишь сотрудничество с претурами секторов и Управлением архитектуры, без проведения исследования.

"Нам нужен план перемещения для всех рынков, которые не находятся на муниципальной земле. Тема должна затем быть выставлена на общественные консультации", - отметила врио градоначальника.

Сильвия Раду предоставила главе Управления торговли две недели на поиск решений по этому вопросу.

В Кишиневе существует 39 рынков, которые предлагают около 14 000 торговых мест. 17 из них являются смешанными рынками, 6 - непродовольственные, 8 - цветочные, на 5 рынках торгуют автомобилями и запасными частями. В столице также есть один "птичий" рынок, рынок стройматериалов и рынок секонд-хэнда.