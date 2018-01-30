Петер Михалко: Нужно было провести реформы в правосудии, но не хватило политической воли

В области правосудия в Республике Молдова в прошлом следовало провести реформы, но не хватило политической воли. В настоящее время реформы проводятся по большей части в сферах, связанных с экономикой, где ситуация улучшается. Такие заявления сделал посол Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

„Эти реформы можно было осуществить и в прошлом, но не хватило политической воли на то, чтобы включить их в стратегию, которая вела бы к чему-либо. Мы неоднократно наблюдали изменения, вносимые в содержание принятых законов, однако не достигающие этапа реализации. Важно изменить к лучшему повседневные реалии”, - считает глава Представительства ЕС.

По мнению посла, столь медленный темп проведения реформ в сфере правосудия нежелателен, особенно для рядовых граждан. Предмет изменений следует улучшить в таких сферах, как независимость судей и практики, применяемые в области правосудия, включая судебные разбирательства за закрытыми дверями.

„Что касается той части бюджетной поддержки ЕС, которая не была выделена для сферы молдавского правосудия, то это было чётким образом связано с отсутствием прогресса в тот период, с отсутствием реформ в области правосудия, отсутствием изменений, которые должны были произойти , но их так и не случилось”, - рассказал посол