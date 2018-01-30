Более суровые наказания для подсудимых по делу „La Soacra”

Кишинёвский апелляционный суд вынес более суровые приговоры, по сравнению с решениями Суда муниципия Кишинёв (отделение Центр), в отношении троих из четверых обвиняемых по делу о взрыве в кафе „La Soacra”, произошедшем два года назад. Приговоры были оглашены в понедельник, 29 января, после того, как Прокуратура муниципия Кишинёв опротестовала решение Суда сектора Центр, принятое в декабре 2016 года, передаёт IPN.

Судьи Кишинёвского апелляционного суда оставили в силе решение суда первой инстанции в отношении администратора заведения, которому предстоит провести за решёткой шесть лет.

Чиновница из Главного управления торговли, действующего в рамках примэрии Кишинёва, приговорена к шести с половиной годам лишения свободы, в то время как решением суда первой инстанции была выплата ею штрафа.

Врач-гигиенист Муниципального центра общественного здравоохранения, которого суд первой инстанции приговорил к двум годам лишения свободы условно, приговорён судьями Кишинёвского апелляционного суда к шести с половиной годам тюремного заключения. Что касается пожарного, ответственного за проверку кафе, то судьи Апелляционного суда вынесли ему приговор в виде семи лет лишения свободы – по сравнению с шестилетним тюремным сроком, к которому его приговорил суд первой инстанции.

Администратор кафе обвиняется в нарушении правил охраны труда и правил безопасности на взрывоопасных объектах. Должностные лица проходят по делу за превышение служебных полномочий, поскольку они, по мнению обвинения, проигнорировали выявленные в этом заведении нарушения. Должностные лица лишены права занимать государственные должности когда-либо впредь.

Кафе „La Soacra”, расположенное близ столичного Центрального рынка, оказалось охвачено пламенем 9 января 2016 года. Пожар вспыхнул из-за взрыва в помещении газового баллона. В результате четыре человека погибли, а ещё 13 получили ранения.