Впервые в ХХI веке жители Молдовы смогут увидеть «кровавую суперлуну»

Жители Молдовы смогут наблюдать уникальное небесное явление – восход «кровавой суперлуны».

29 января, Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние в 358 994 километра. А завтра вечером начнется суперлуние.

- Второе январское суперлуние 31 января 2018 года совпадает с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием составит около 28 часов. 31 января с 14:28 до 18:11 по московскому времени произойдёт полнолуние и полное затмение Луны, - сообщили ученые московского планетария.

В NASA такое явление называют super blue blood moon. Оно произойдет впервые с 1866 года. В это время видимый диск Луны увеличится в размерах для наблюдателя на 8%, а сама Луна окрасится в красно-бурый цвет. Такой эффект достигается за счет падения на Луну тени от Земли.

За Луной лучше следить сегодня. Погода в Кишиневе благоприятствует наблюдению за небом. С 17 до 24 часов синоптики прогнозируют ясную погоду с практически на 100% чистым небом. На вечер завтрашнего дня над столицей ожидается образование облачности