Нам страшно переходить участок дороги на Гренобле! - Кристина Мякшило (ВИДЕО)

Жительница Ботаники Кристина Мякшило обратилась в редакцию «Блокнота Молдовы» в надежде, что городские власти решат серьезную дорожную проблему.

Участок дороги на улице Гренобле стараются обходить стороной и взрослые, и дети. Несмотря на лежачих полицейских и пешеходный переход, водители неохотно пропускают пешеходов и зачастую объезжают дорожные препятствия. Рядом выезд из города, трасса. Фуры и легковые машины проезжают на высокой скорости, не сбавляя ее у зебры. Дорога проходит через спальный район, где расположено много детских площадок. Одна из них находится в 200 метрах от опасной дороги, где каждый день гуляют маленькие дети.

Об этой проблеме рассказала жительница Ботаники, которая обратилась в редакцию «Блокнота».

- Меня зовут Кристина Мякшило. Я решила обратиться к порталу «Блокнот Молдова» для решения столичной проблемы. Сегодня я бы хотела рассказать о проблемном участке дороги на улице Гренобле. Этот пешеходный переход является опасным. Здесь нужен регулируемый светофор. Как вы видите, здесь установлены лежачие полицейские и пешеходный переход, однако это редко останавливает водителей, так как они объезжают лежачих полицейских по встречной полосе. Мы находимся в спальном районе, буквально в 200 метрах расположены малосемейка и детская площадка, где каждый день гуляют маленькие дети, молодые мамы с колясками и школьники. Многие жители района боятся переходить этот пешеходный переход. Нам страшно переходить здесь дорогу, и мы бы хотели регулируемый светофор.