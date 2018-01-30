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Последнее задание солдата Лянкэ
30.01.2018

Некоторые считают, что лидер Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) Юрий Лянкэ был «брошен» на первую линию (на должность вице-премьера по европейской интеграции), чтобы спасти отношения правящей власти с европейскими партнерами (благодаря своим связям, оставшимся со времен, когда он был министром иностранных дел и премьер-министром). Другие считают, что Юрий Лянкэ был «брошен» на первую линию, чтобы попытаться улучшить свой имидж и рейтинги, с целью возродить свою партию, которая могла бы снова пригодиться ДПМ после парламентских выборов (если ей удастся войти в состав парламента).

Существует и третья категория людей, которые считают, что Лянкэ будет тем человеком, которым пожертвуют в преддверии парламентских выборов, если возрастет давление в связи с хищением миллиарда, чтобы сделать громким дело о задержании виновника хищения. Есть в связи с этим и другие мнения, но я думаю, что правильнее всего будет сказать, что мы являемся свидетелями последнего задания солдата Лянкэ, от выполнения которого зависит его дальнейшая судьба.  

Юрий Лянкэ является политическим продуктом с истекшим сроком годности. Это ясно для очень многих, но, похоже, не для его коллег во власти. Три года назад он был самым популярным политиком в стране, и он умудрился в рекордно короткие сроки потерять все, чего добился. Произошло это в том числе благодаря его принадлежности к ЛДПМ, которая и сделала его премьер-министром. Этому способствовали несколько факторов: лень (с момента ухода с должности премьер-министра он не сделал абсолютно ничего, чтобы сохранить свои рейтинги, и ушел с политической арены); его причастность к краже века (ему так и не удалось откреститься от причастности к этому скандалу, и доказать, что он в нем не участвовал); его связь с ДПМ (логично было бы, если он отдалился от этой партии, но он поступил ровным счетом наоборот); испортил отношения с самой влиятельной политической семьей Европы – ЕНП (когда отказался покинуть президентскую кампанию в пользу Майи Санду, как того требовали европейские партнеры).

В итоге, европейцы публично от него отказались и не приняли его партию в семью. Все это свидетельствует о том, насколько глупо и бездумно повел себя Лянкэ, утратив уникальный шанс на успех в политике. Несомненно, этот случай войдет в анналы истории и политологии, и на протяжении многих лет будет служить примером того как не следует себя вести политику.

Но вернемся к нашей теме. Думаю, что это выдвижение Юрия Лянкэ — его последнее задание как политического солдата. Я не ошибаюсь, именно солдата. Несмотря на то что он вице-премьер и глава партии, был министром и первым зампредом партии, и даже премьер-министром Республики Молдова, Юрий Лянкэ так и не смог получить звание выше солдата. Все, что он делал на протяжении своей карьеры – выполнял приказы.

По-другому он не может. Теперь, судя по всему, он получил четкий приказ, который наверняка состоит из двух задач: попытаться восстановить имидж власти в глазах европейцев и убедить власть в своей полезности. Если он провалит это двойное задание, его будущее гроша ломанного не стоит. Когда корова перестает давать молоко, ее забивают, чтобы получить с нее хоть какую-нибудь прибыль. Такая участь ждет и Юрия Лянкэ. Потому что, его двойное задание — невыполнимо.

Думитру Спэтару 


 
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