Экс-министр объяснил, почему русский язык в Молдове должен быть лишен статуса языка межэтнического общения

В своем личном блоге бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры либерал Юрий Киринчук разъясняет, почему «важно лишить русский язык статуса языка межэтнического общения».

«Молдова единственное постсоветское государство, где этнические меньшинства (украинцы, гагаузы, болгары, евреи, частично цыгане) подвержены постоянному процессу русификации. Это происходит из-за того, что образование для них только на русском языке. Все эти меньшинства встали как бы на сторону русских, хотя большинство населения страны говорит на румынском языке. С политической, лингвистической и культурной точек зрения украинцы, гагаузы и болгары были и остаются своего рода приспешниками русской общины», — отмечает он.

По словам бывшего министра, «в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств нет такого понятия как «язык межэтнического общения», это пережиток советского прошлого и геополитический инструмент Кремля».

«Мы, либералы, настаиваем, чтобы на местном уровне существовало румыно-украинское, румыно-русское, румыно-гагаузское, румыно-болгарское и др. двуязычие. После этого посмотрим, что делать с Хартией. Мы хотим, чтобы в Молдове русский язык впервые лишили привилегированного статуса, чтобы его сравняли в правах с языками других этнических меньшинств. Для этого необходимо внести поправки в ст.13 Конституции и правильно назвать главный язык в Молдове – РУМЫНСКИЙ», — пишет он.



Кристина Пендя