30 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Мариан Лупу о позиции ДПМ в связи с выходом Молдовы из СНГ
30.01.2018

В интервью для портала ТРИБУНА глава парламентской фракции Демократической партии Молдовы (ДПМ) и сопредседатель Парламентской ассамблеи «ЕВРОНЕСТ» Мариан Лупу ответил на следующий вопрос: Какова позиция ДПМ в связи с выходом Молдовы из СНГ?

«С нашей точки зрения, было бы неразумно выходить из состава СНГ. Мы являемся членами этой структуры с 1994 года и в ее рамках добились хороших результатов сотрудничества с бывшими советскими республиками. В рамках СНГ были подписаны соглашения, которые полезны нашей стране, гражданам и экономическим агентам. Достаточно напомнить лишь о Соглашении о свободной торговле, подписанном в 2011 году в Санкт-Петербурге и ратифицированном и нашей страной», — заявил он.

По словам Лупу, «эта инициатива коллег из ЛП похожа на предвыборный ход, но этот шаг невыгоден Молдове». «СНГ продолжает быть платформой для сотрудничества с рядом стран на Востоке, и это не только Россия, но и Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения и др. Молдове не стоит разрывать отношения с этими странами. С некоторыми странами сотрудничество все теснее, например, с Беларусью. С другими странами есть некоторые проблемы, например с Россией, но будучи членами СНГ, нам проще с этим справляться», — отметил Мариан Лупу.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
437
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.