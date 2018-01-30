Мариан Лупу о позиции ДПМ в связи с выходом Молдовы из СНГ

В интервью для портала ТРИБУНА глава парламентской фракции Демократической партии Молдовы (ДПМ) и сопредседатель Парламентской ассамблеи «ЕВРОНЕСТ» Мариан Лупу ответил на следующий вопрос: Какова позиция ДПМ в связи с выходом Молдовы из СНГ?

«С нашей точки зрения, было бы неразумно выходить из состава СНГ. Мы являемся членами этой структуры с 1994 года и в ее рамках добились хороших результатов сотрудничества с бывшими советскими республиками. В рамках СНГ были подписаны соглашения, которые полезны нашей стране, гражданам и экономическим агентам. Достаточно напомнить лишь о Соглашении о свободной торговле, подписанном в 2011 году в Санкт-Петербурге и ратифицированном и нашей страной», — заявил он.

По словам Лупу, «эта инициатива коллег из ЛП похожа на предвыборный ход, но этот шаг невыгоден Молдове». «СНГ продолжает быть платформой для сотрудничества с рядом стран на Востоке, и это не только Россия, но и Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения и др. Молдове не стоит разрывать отношения с этими странами. С некоторыми странами сотрудничество все теснее, например, с Беларусью. С другими странами есть некоторые проблемы, например с Россией, но будучи членами СНГ, нам проще с этим справляться», — отметил Мариан Лупу.

Андриана Кептине