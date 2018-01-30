Полиция предоставляет нарушителям имена обратившихся по «горячей линии»

Имена обратившихся по номеру «горячей линии» полиции с фактами нарушений общественного порядка предоставляются правонарушителям самими полицейскими.

Об этом сообщил в социальных сетях вице-председатель «Нашей партии», муниципальный советник Ильян Кашу, предупредив звонящих на номер «горячей линии» полиции в приложении Viber - 078090902.

Кашу привел в пример произошедшую с ним ситуацию накануне ситуацию, когда по просьбе горожан, возмущенных незаконно припаркованными в сквере Кафедрального собора автомобилями священнослужителей, он был вынужден обратиться за помощью полиции, позвонив по указанному номеру «горячей линии». «Я направил фотографии по соответствующему номеру в надежде, что полиция заставит соблюсти закон. А на днях на меня вышел владелец автомобиля, причем на месте, где он же незаконно припарковался.

В нахальной форме он обрушился на меня с потоком упреков и угроз. Я спросил его, откуда у него уверенность, что именно я сообщил полиции о незаконно припаркованной его машине? На что я получил мафиозного типа ответ: «от моих друзей из полиции». Я уверен, что сделал хорошее дело для всего сообщества, однако теперь из-за преступного поведения полицейского начальства, контролирующего платформу Viber, мне в пору нанимать адвоката и быть по-осторожнее «за углом», - написал в соцсетях Илиан Кашу.

Генеральный инспекторат полиции, публично призывавший граждан доверять полиции, пока никак не отреагировал в связи с противозаконным поведением своих подчиненных.