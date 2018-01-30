30 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Полиция предоставляет нарушителям имена обратившихся по «горячей линии»
30.01.2018

Имена обратившихся по номеру «горячей линии» полиции с фактами нарушений общественного порядка предоставляются правонарушителям самими полицейскими.

Об этом сообщил в социальных сетях вице-председатель «Нашей партии», муниципальный советник Ильян Кашу, предупредив звонящих на номер «горячей линии» полиции в приложении Viber - 078090902.

Кашу привел в пример произошедшую с ним ситуацию накануне ситуацию, когда по просьбе горожан, возмущенных незаконно припаркованными в сквере Кафедрального собора  автомобилями священнослужителей, он был вынужден обратиться за помощью полиции,  позвонив по указанному номеру «горячей линии». «Я направил фотографии по соответствующему номеру в надежде, что полиция заставит соблюсти закон. А на днях на меня вышел владелец автомобиля, причем на месте, где он же незаконно припарковался.

В нахальной форме он обрушился на меня с потоком упреков и угроз. Я спросил его, откуда у него уверенность, что именно я сообщил полиции о незаконно припаркованной его машине? На что я получил мафиозного типа ответ: «от моих друзей из полиции». Я уверен, что сделал хорошее дело для всего сообщества, однако теперь из-за преступного поведения полицейского начальства, контролирующего платформу Viber, мне в пору нанимать адвоката и быть по-осторожнее «за углом», - написал в соцсетях Илиан Кашу.  

Генеральный инспекторат полиции, публично призывавший граждан доверять полиции, пока никак не отреагировал в связи с противозаконным поведением своих подчиненных.


 
Количество просмотров:
194
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.