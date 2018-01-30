«Не помню. Возможно». Что рассказал Шор на допросе по делу Лучинского

В распоряжении NM оказалась расшифровка допроса в суде мэра Оргеева Илана Шора — главного свидетеля по делу экс-депутата Кирилла Лучинского, обвиняемого в отмывании денег.

Допрос Шора проходил за закрытыми дверями. Отвечая на вопросы, Шор 14 раз сказал «не помню» и 10 раз «возможно». После допроса прокурор заявил, что Шор подтвердил позицию обвинения. Лучинский и его адвокаты утверждают, что все наоборот.

Заседание суда, на котором допросили Шора, состоялось 15 января. Допросить главного свидетеля обвинения по делу Лучинского должны были еще 22 ноября прошлого года, но допрос несколько раз переносили по разным причинам. На заседании 15 января допрос проходил за закрытыми дверями, на чем настояли Шор и его адвокаты.

По версии обвинения, напомним, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Обвинение строится на основании того, что с 2012 по 2014 год на счета компаний Лучинского поступили денежные переводы на общую сумму $ 440 тыс. от компаний, входящих в «группу Шора» (фигурирует в отчетах Kroll о расследовании кражи миллиарда из трех молдавских банков). Прокуроры утверждают, что деньги, которые фирмы Шора переводили фирмам Лучинского, были выведены из этих банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.

Сам Лучинский свою вину отрицает. Он неоднократно заявлял, что предоставил правоохранительным органам все документы, подтверждающие его невиновность, а переводы денег от компаний Шора приходили в рамках погашения задолженности Шора перед Лучинским. Он также отмечает, что не мог знать о происхождении этих средств, а обвинение в отмывании денег называет безосновательным. В подтверждение информации о том, что у Шора была перед ним задолженность, Кирилл Лучинский передал в прокуратуру договоры с компаниями Шора, подтверждающие наличие задолженности.

Илан Шор на допросе в суде не подтвердил и не опроверг наличие этих договоров. Допрос длился более полутора часов. Отвечая на вопросы, Шор 14 раз сказал «не помню» и 10 раз «возможно».

Судья Елена Кожокарь задала Шору четыре вопроса, все они касались его знакомства и отношений с Лучинским. Шор отвечал, что знаком с обвиняемым, и раньше был с ним «в товарищеских отношениях», но сейчас они не общаются.

Оргеевский мэр также подтвердил свои показания по делу Кирилла Лучинского, которые дал в Антикоррупционной прокуратуре.

3атем к допросу приступил прокурор. Он попросил рассказать, знает ли Шор компании Ipa International Project Agency и Toast Deluxe SRL и кто является бенефициаром этих компаний. Мэр Оргеева ответил, что ему знакомы эти компании, а из разговоров с Кириллом Лучинским он знает, что тот является их бенефициаром.

Приводим часть расшифровки допроса Шора прокурором Еуджениу Рурак.

Скажите суду, знаете ли вы компании Dufremol SRL, Dasler Con SRL, Moldclassica SRL, Contrade SRL, Storad Grup SRL, Liramex SRL, Danmira SRL, Zonitech properties LTD, Sisteme Informationale, Tomton Trade Corp., Primoteks Import LP, Hezburg LLP, Unitrade Association Limited, Rouseau Alliance LLP, Molint Grup SRL, Talnes SRL, Caritas Grup SRL, Dastinger LP, Investos Buenos LP, Maltby Solutions LP, Demicor SRL, Branch Marketing Limited, Torprom Universal LP.

Эти компании на тот момент принадлежали мне или управлялись мной. Я был бенефициаром.

В период с 2012 по 2014 год через свои компании, названные выше, вы переводили компании IPA International Project Agency какие-то денежные средства?

Да, какие-то переводы были.

Помните конкретную сумму?

Точную сумму не помню, но в районе нескольких сот тысяч долларов.

Скажите, какое юридическое основание было у этих платежей?

Юридическим основанием платежей были юридические договоры.

Конкретизируйте, какого рода были эти договоры?

Насколько я помню, это были договоры оказания консультационных услуг.

Компания IPA International Project Agency или Кирилл Лучинский оказывали вам консультационные услуги?

Нет, не было, нет.

Эти контракты на предоставление услуг были фиктивными?

Да.

Какая реальная цель была у этих переводов?

Я отказываюсь отвечать на этот вопрос в связи с тем, что этот случай рассматривается и в моем уголовном деле, которое сейчас находится в Апелляционной палате Кишинева.

В тот период (2012-2014 годы) вы или компании, которыми вы управляли, имели задолженности перед Кириллом Лучинским, Сергеем Лучинским, или компаниями, которыми они управляли?

Нет.

Вы просили у Кирилла Лучинского предоставить какие-то консультационные услуги?

Нет.

В 2013 году у вас было соглашение с Кириллом Лучинским или его компаниями на поставку оборудования?

Нет.

Вы можете сказать суду, с какой целью компания Torprom Universal переводила деньги компании Toast Deluxe SRL? Для погашения кредитов компании Toast Deluxe SRL?

Уважаемая инстанция, такая же ситуация с этим вопросом, как и с предыдущим. Это тоже рассматривается в рамках моего дела, которое передано в Апелляционную палату Кишинева.

Согласно выпискам с банковских счетов компаний Hezburg, Primoteks и Tomton trade, с 2012 по 2014 год общая сумма переводов составила около $ 400 тыс. Кирилл Лучинский знал о происхождении этих денег?

В тот момент я занимался финансовым бизнесом и было известно, что мои средства происходят из этого бизнеса.

Под финансовой деятельностью вы подразумеваете банковскую деятельность?

Да.

После прокурора вопросы Шору стали задавать адвокаты Кирилла Лучинского. Шору помогали отвечать на вопросы его адвокаты Юлиан Балан и Денис Уланов, с которыми он пришел давать показания.

Первым вопросы задавал адвокат Георгий Ульяновский (Г.У), за ним — Корина Стратан (К.С) и сам Кирилл Лучинский (К.Л). Приводим фрагмент расшифровки допроса Шора стороной защиты и обвиняемым.

Г.У: Вы сказали, что контракты, на основании которых были переведены несколько сотен тысяч долларов, фиктивные. Почему они фиктивные?

Я уже дал ответ на этот вопрос.

Г.У. Какой ответ? Вы сказали, что они были фиктивными, а почему? Форма была другой или в целом все было фиктивным?

В целом.

Г.У. Но вы их подписали?

Или я, или мои люди, я не помню.

Г.У. Вы знаете, в чем фактически обвиняют Лучинского?

В целом, да, из прессы, это то, что я могу знать.

К.С: Господин Шор, ваши компании были дебиторами перед компаниями Лучинского?

Мы имели разные финансовые взаимоотношения и, возможно, в какие-то периоды у нас были какие-то отношения на официальных основаниях. Но сказать сейчас точно…я не помню, какие конкретно компании, какие конкретно ситуации.

К.С. Вы подтверждаете, что одалживали деньги у Лучинского?

Я уже ответил на этот вопрос раньше.

К.С. Ваш ответ не конкретный, поэтому я и уточняю.

У нас было много разных финансовых взаимоотношений, поэтому, возможно, были какие-то, но на сегодняшний день я этого не помню. На тему сегодняшнего дня и двух лет назад.

К.С. Компания Dufremol одалживала деньги?

Возможно. Я на данный момент не помню все свои финансовые взаимоотношения со всеми контрагентами. Но даже если были какие-то отношения, они были официальными, и их можно проверить.

К.С. Согласно обвинению, ваши компании перевели компании IPA International $ 440 тыс. Вы бы перевели эти деньги без инвестиций Лучинского или без контрактов?

Не понял.

К.С. Компания Dufremol когда-то одалживала деньги у Analitic Media Grup? Я могу представить контракт (есть в материалах дела), если свидетель не помнит.

Я ответил на этот вопрос выше. Возможно, были отношения, но я не помню.

Адвокат Корина Стратан настояла, чтобы свидетелю показали контракт, приложенный к материалам дела, который подтверждает наличие у компаний Шора задолженности перед Лучинским. Свидетелю показали копию контракта Analitic Media Grup (компания Лучинского) с Dufremol и контракт поручительства, в котором поручителями выступают компании Шора и сам Шор.

Илан Шор: Как я сказал выше, возможно, компания Dufremol имела отношения с Analitic Media Grup, как и с другими контрагентами в Республике Молдова. Но все контракты компании Dufremol, по которым компания выступала дебитором, были погашены официальным путем через банковский счет.

К.С: $ 440 тыс., которые были переведены, как-то связаны с этими отношениями, контрактами?