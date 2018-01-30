Оппозиция о возможной коалиции с ДПМ

Партия действия и солидарности, партия Платформа „Достоинство и правда” и Партия социалистов заявляют о том, что после парламентских выборов они не станут создавать коалицию с Демократической партией для формирования парламентского большинства.

Заявления были сделаны в эфире передачи „Politica” на телеканале TV8, передаёт IPN.

По словам председателя Кишинёвской территориальной организации Партии действия и солидарности Владимира Боли, в сентябре 2017 года прошёл Съезд ПДС, на котором было принято решение о том, что политформирование ни в коем случае не будет создавать коалицию с ДПМ.

Заместитель председателя партии Платформа „Достоинство и правда” Александру Слусарь утверждает, что для ПППДП коалиция с ДПМ категорически исключена. „Гипотетически можно предположить, что если бы Влад Плахотнюк и вся банда: Андриан Канду, Раиса Апольский, Павел Филип и ещё 20 человек, покинули бы партию, мы теоретически могли бы проанализировать этот вопрос. Но этого не случится, так зачем же анализировать то, чего не произойдёт? Никакой коалиции с ДПМ не будет”, - заявил Александру Слюсари.

Муниципальный советник от Партии социалистов Александр Оддинцов отметил, что ПСРМ рассчитывает получить более 50% голосов на парламентских выборах и самостоятельно сформировать большинство. „Мы заявили, что не будем сотрудничать с Демократической партией”, - сообщил советник-социалист.