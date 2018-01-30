Какого роста объема сельхозпродукции добилась Молдова?

Валовое производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Молдовы в 2017 г., в сравнении с 2016 г., выросло, по предварительным данным, на 8,6%.

Как сообщило Национальное бюро статистики, увеличение валовой продукции сельского хозяйства было обусловлено ростом продукции растениеводства на 13,1%, в то время, как продукция животноводства снизилась на 2,1%, передает NOI.md.



В частности, валовой урожай зерновых и зернобобовых культур в 2017 г. составил 3 млн. 342 тыс. т. (+14,1% к уровню 2016 г.), при этом, валовой сбор пшеницы зарегистрирован на уровне 1 млн. 249 тыс. т. (-3,4%), кукурузы - 1 млн. 762 тыс. т. (+27%).



Урожай подсолнечника в 2017 г. составил 800 тыс. т. (+18,1%), сахарной свеклы – 831 тыс. т. (+24,9%), картофеля - 197 тыс. т. (-7,9%), овощей - 308 тыс. т. (+5,1%), фруктов, орехов и ягод - 659 тыс. т. (+10,6%), винограда - 675 тыс. т. (+9,6%).



В НБС отмечают, что рост объема урожая в 2017 г. был отмечен в том числе благодаря увеличению средней урожайности практически всех сельхозкультур, за исключением картофеля.

В то же время, отмеченный в прошлом году общий спад производства животноводческой продукции на 2,1% был обусловлен сокращением объемов выращивания скота и птицы (в живом весе) на 3,1% - до 187,9 тыс. т, уменьшением производства коровьего молока на 3,8% - до 484,9 тыс. т. В то же время, производство яиц выросло на 5% - до 708 млн. шт.



По данным статистики, в домашних хозяйствах произведено 95% молока, - 60,3% скота и птицы и 55,2% яиц.