Какого роста объема сельхозпродукции добилась Молдова?

|
|
...
|
Экономика
Валовое производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Молдовы в 2017 г., в сравнении с 2016 г., выросло, по предварительным данным, на 8,6%.
Как сообщило Национальное бюро статистики, увеличение валовой продукции сельского хозяйства было обусловлено ростом продукции растениеводства на 13,1%, в то время, как продукция животноводства снизилась на 2,1%, передает NOI.md.
В то же время, отмеченный в прошлом году общий спад производства животноводческой продукции на 2,1% был обусловлен сокращением объемов выращивания скота и птицы (в живом весе) на 3,1% - до 187,9 тыс. т, уменьшением производства коровьего молока на 3,8% - до 484,9 тыс. т. В то же время, производство яиц выросло на 5% - до 708 млн. шт.
Обсуждение новости
|