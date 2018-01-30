Пятый населенный пункт в Молдове решил объединиться с Румынией

Пятый населенный пункт Р. Молдова официально заявил о своем желании объединиться с Румынией. Речь идет о коммуне Опачь Каушанского района, которая 26 января подписала Декларацию об объединении с Родиной-матерью.

Согласно документу, подписанному примаром коммуны Георге Тэрыцэ вместе с местными советниками, "от имени жителей Восточной Молдовы в целом и граждан Опачь, в силу исторического права и права народа, исходя из принципа, что народы сами решают свою судьбу сегодня, отныне и навсегда" они выразили желание объединиться с Родиной-матерью Румынией, сообщает deschide.md.

Жест и решение местных избранников являются частью проекта, инициированного Гражданской платформой Acțiunea 2012. Сторонники проекта ожидают, что в 2018, год 100-летия Великого Союза, это решение примут около 100 населенных пунктов. Несмотря на символический характер решения, по мнению инициаторов проекта, он приближает объединение двух государств.

"Мы делаем это объединение сейчас, в душе, и как моральное возмещение за страдания прошлого и настоящего. От мучений наших дедушек и бабушек, которых насильно оторвали от тела исторической родины по воле Гитлера и Сталина, подвергли казням, депортациям и голоду, к трудностям, которые мы сейчас испытываем. Сегодня мы проводим объединение с теми, кто говорит на том же языке, что и мы, и у кого такие же традиции, как и у нас, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться будущим свободы и богатства, шансами на реализацию, которых не было у наших поколений", - отмечено в Декларации об объединении.

Напомним, что до настоящего момента, еще четыре населенных пункта с левой стороны Прута приняли эту Декларацию об объединении. Речь идет о населенных пунктах Паркова Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Бардар и Новые Русешты Яловенского района.

В 2018 году исполняется 100 лет со времени исторического события, в результате которого все исторические провинции, населенные румынами, объединились в национальное государство - Румынию.