Мировые знаменитости родом из Молдовы: Натаниэль Клейтман - ученый, который считается "отцом научного изучения сна""

Известный на весь мир нейрофизиолог, который считается «отцом научного изучения сна» («The Father of Sleep Research»), родился в Кишинёве. Не знали? Тогда знакомьтесь – Натаниэль Клейтман.

Натаниэль Клейтман родился в Кишинёве 26 апреля 1895 года в семье Суни Берковича Клейтмана и его жены Песи Галантер.

В 1912 году он поселился в Палестине и уже в следующем году начал обучение на медицинском факультете Сирийского Протестантского колледжа (сейчас Американский Университет) в Бейруте, но через год, с началом Первой мировой войны, был интернирован оттоманскими властями как гражданин враждебной державы.

В 1915 году перебрался в США (американское гражданство получил в 1918). Получил степень бакалавра в области физиологии и психологии в 1919 году (Нью-Йоркский городской колледж), магистра в 1920 году (Колумбийский университет), защитил диссертацию в 1923 году (Ph.D. summa cum laude, Чикагский университет).

С 1925 по 1960 года Натаниэль Клейтман работал в Чикагском университете, где основал первую в мире лабораторию по изучению сна и заведовал кафедрой физиологии. В 1939 году опубликовал первый учебник по нейрофизиологии сна (Sleep and Wakefulness).

В 1938-м году Натаниэль Клейтман и его ассистент Брюс Ричардсон решили узнать, какого цикла придерживались пещерные люди — иными словами, понять, каким бы стал этот цикл, если бы не было никаких сигналов, когда засыпать, а когда просыпаться. Они решили переселиться в идеальное для эксперимента место, где были бы полностью изолированы от внешнего мира — пещеру, и пожить в том же ритме, что и доисторические пещерные люди. Клейтман и Ричардсон оставались в пещере на протяжении 33-х дней, ложась спать и вставая только когда того хотел организм.

В итоге они выявили очень странную особенность, впоследствии подтверждённую и другими исследованиями. Оказалось, что когда тело предоставлено само себе и никакие внешние факторы не влияют на принятие решения о сне, оно стремится к циклу из 25-ти часов, а не 24-х, как принято во всём мире.

Натаниэль Клейтман и Брюс Ричардсон

В другом эксперименте ученый лишил самого себя сна на 115 часов, чтобы узнать о воздействии подобного на умственную активность. В какой-то момент у него появились галлюцинации, он начал спорить с кем-то и выкрикивать различные фразы.

В 1953 году совместно со своим аспирантом Юджином Асеринским впервые описал фазу быстрого сна (REM) и её связь со сновидениями, что дало толчок развитию сомнологии и онейрологии.

После открытия фазы быстрого сна, Клейтман совместно с другим своим аспирантом Уильямом Дементом сконцентрировались на разработке полисомнографического анализа ночного сна, включившего электроэнцелографический и актиграфический мониторинг на протяжении всей ночи. Результатом этой работы явилось подробное описание фаз сна и создание сомнографических лабораторий (первая была открыта Дементом при Стэнфордском университете).

Клейтман вышел на пенсию в 1960 году и поселился в Калифорнии, но продолжил теоретическую работу (последняя публикация в 1993 году). В 1963 году он предложил существование диурнального «базового цикла покоя-активности» (BRAC) как в периоды сна, так и во время бодрствования, — концепции, над которой он работал до конца жизни.

Ушел из жизни Натаниэль Клейтман 13 августа 1999 в Лос-Анджелес, США.