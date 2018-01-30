«Наша партия»: Система Плахотнюка-Додона - это могильщик остатков избирательной демократии

Вице-председатели "Нашей партии” Илиан Кашу и Дмитрий Чубашенко провели встречу с делегацией Венецианской комиссии и ОБСЕ-БДИПЧ, в ходе которой они обсудили опасности смешанной избирательной системы, внедренной олигархом Владимиром Плахотнюком и президентом Игорем Додоном.

Как заявил по итогам встречи с делегацией ВК вице-председатель НП Дмитрий Чубашенко, "их задачи заключаются в том, чтобы собрать различные мнения для заседания Венецианской комиссии, на котором будет обнародован отчет о ходе внедрения рекомендаций”.

"Мы подчеркнули, что смешанная система Плахотнюка-Додона - это могильщик остатков избирательной демократии в Молдове”, — заявил вице-председатель Илиан Кашу.

Таким образом, в ходе встречи вице-председатели "Нашей парии” озвучили следующие тезисы:

1. Смешанная система уничтожит, остатки выборной демократии в Молдове;

2. ЦИК, во главе с Алиной Руссу, политически аффилирован олигарху Владимиру Плахотнюку, неспособный управлять избирательным процессом;

3. Поправки к Кодексу о выборах предусматривают, что кандидаты лично должны представить документ о неподкупности. Согласно вице-председателям "Нашей Партии”, это свидетельствует о том, что власти намерены препятствовать участию в выборах Ренато Усатого, как это произошло в 2014 году при исключении партии Patria и 2016, когда был повышен возрастной ценз для кандидатов в президенты.

4. Режим провел демаркацию округов, которая будет благоприятствовать ПСРМ и ДПМ;

5. Цель смешанной системы — сохранить у власти Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка;

В этом контексте Кашу подчеркнул, что соблюдение рекомендаций Комиссии это вопрос легитимности, а их игнорирование будет подобно выстрелу в собственную ногу.

"Совет Европы - это авторитетная организация, и если власть называет себя проевропейской, она должна прислушиваться. Ясно, что они не прислушаются, они полностью проигнорируют их”, - заявил Чубашенко, подчеркнув, что свободные выборы - это поражение Демпартии априори - "для Плахотнюка удержание у власти это вопрос жизни и смерти”.