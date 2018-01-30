Александр Караман: Желающих объединения с Румынией меньше, но они намного организованнее

Вопрос объединения Молдовы с Румынией может быть решен легко и быстро, - считает бывший вице-президент непризнанной ПМР Александр Караман.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал в интервью агентству "Регнум" (Россия), что "в рамках празднования 100-летия присоединения Бессарабии к Румынии может быть проведено совместное или раздельное заседание парламентов Румынии и Молдовы, которые примут решение об интеграции территории Молдовы в состав Румынии".

"В юриспруденции это называется оптацией. А Румыния уже является членом Евросоюза и членом НАТО. Таким образом, легко обходятся длительные и сложные международные законодательные процедуры, связанные со вступлением того или иного государства в ЕС и в НАТО", - считает Караман, уверенный, что "Конституционный суд Молдовы, пять из шести судей которого уже являются гражданами Румынии, признает такое решение соответствующим Конституции".

Он не согласен с мнением оппонентов, что "никто на это не пойдёт, так как объединение - это дорогостоящий проект".

"Даже если желающих объединения меньше, они намного организованнее тех, кто не желает объединения. За прошедшие 25 лет закончили вузы Румынии десятки тысяч граждан РМ, ведь Румыния ежегодно выделяет выпускникам молдавских школ до 3 тыс. и более мест в своих заведениях. Сегодня большинство мест в органах власти, органах местного самоуправления, в организациях и учреждениях Молдовы занимают такие выпускники. Офицерские кадры для Вооружённых сил и МВД также готовятся либо проходят переподготовку в Румынии", - напомнил политик, задавшись вопросом, кто может противостоять этой прозападной прорумынской силе, которая вся в руках Плахотнюка?

Он убеждён, что "за свой дом надо бороться и даже быть готовым его защищать, как это сделали приднестровцы в 90-х гг. ХХ века. Надо сделать так, чтобы унионисты поняли, что "против объединения стоит реальный народ, а не частые, никем серьёзно уже не воспринимаемые заявления о готовности организовать протестные выступления".

"Если Игорь Додон, за которым сейчас стоит часть электората, в интересах народа, президентом которого он сейчас является, в интересах государства, сможет перебороть некие амбиции и восстановить сотрудничество с Ренато Усатым, за которым тоже стоит немалая часть электората, вместе с Гагаузией, объединят свои усилия и сплотят народ Молдовы, они смогут предотвратить поглощение Молдовы Румынией", - сказал Караман.

По его словам, "если здоровые силы в РМ не объединятся сегодня, завтра войска НАТО будут стоять через дорогу от Бендер и на Днестре, напротив Приднестровья".