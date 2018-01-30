Тэнасе: Реформа судебной системы осталась нереализованной

Реформа судебной системы Молдовы, одобренная парламентом еще в 2011 году, осталась нереализованной, - заявил во вторник на брифинге министр юстиции Александру Тэнасе.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он признал, что смена судейского корпуса почти на 30% не дала ощутимого результата.

"В соответствии со Стратегией проведены значительные кадровые изменения, но ожидаемого эффекта не достигнуто. С другой стороны, эти 30% вновь назначенных судей, как правило, образованных и амбициозных специалистов, не были вовлечены в коррупционные скандалы и сомнительные схемы, как их предшественники. И это вселяет оптимизм, что еще до конца мандата этого правительства и парламента нам удастся реализовать намеченное в сфере юстиции", - полагает Тэнасе, который еще недавно возглавлял Конституционный суд.

В его понимании, многие судьи, работающие с советских времен, не понимали своего статуса.

"Независимость судьи не является его личной привилегией, эта независимость гарантирована обществом", - заявил министр, призвав всех служителей Фемиды следовать этой максиме.

Тэнасе сообщил, что его ведомство готовит ряд принципиальных изменений в стратегию.

"Мы полагаем крайне важным отказаться от того статуса, которым обладает Высшая судебная палата (ВСП). Сегодня она является неким арбитром, окончательной инстанцией. Это неверно и мы предлагаем для ВСП роль лишь кассационной инстанции", - сказал чиновник.

Он озвучил изменение статуса судей по вынесению меры пресечения (предварительный арест или иной способ временной изоляции подозреваемого лица).

"Минюст предлагает их заменить "судьями по правам и свободам". Причем эти судьи будут заниматься и другими делами. К слову, есть смысл всерьез задуматься о специализации судей. Предлагаем ввести их деление на судей по уголовным и административным делам", - пояснил Тэнасе.

Он посетовал и на еще одну проблему судов - перенасыщенность исками одних инстанций и недостаток дел в других.

"Мы ищем способы разгрузить одни суды и дать работу другим. Парадокс, но у нас имеются такие монстры, как Кишиневский суд и Апелляционная палата (АП), где сосредоточены до 50% всех дел. А в то же время АП Кахула, Бэлць, Комрата, где профессионалы такого же уровня, дел в разы меньше. Кроме того, правительство всерьез намерено решить вопросы размещения участников процесса в новых зданиях. Отличный Дворец правосудия построен в Унгень, а в Кишиневе через несколько месяцев будет открыто новое здание суда Буюкань. Оно отстроено в соответствии с европейскими стандартами", - сказал министр.