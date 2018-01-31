Программа похорон экс-премьера Иона Чубука

Экс-премьер Ион Чубук будет похоронен в среду, 31 января, на Центральном кладбище по ул. Армянской.

Гроб с телом покойного будет доставлен сегодня вечером в Монастырь Святого Великомученика Теодора Тирона (Чуфля) в Кишиневе.

В соответствии с программой похорон, объявленной правительством, в среду утром, в 08.30, в монастыре будет проведена панихида, а в 10.00 все, кто хочет попрощаться с бывшим премьером, могут прийти во дворец республики.

В 12.00 похоронная процессия отправится на Центральное кладбище по улице Армянской, где состоится траурный митинг, передает IPN.

Премьер-министр (1997-1999 годы) Ион Чубук умер утром, 29 января, на 74 году жизни.