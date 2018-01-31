Александру Тэнасе о приоритетах новой стратегии реформы сектора юстиции

Реструктуризация судебной системы будет одним из приоритетных направлений будущей стратегии реформы сектора юстиции, которая будет принята парламентом на следующие пять лет. Закон об оптимизации карты национальных судов, который начал быть реализован год назад, претерпит изменения, сообщил министр юстиции Александру Тэнасе во вторник в ходе брифинга, передает IPN.

По словам министра, оптимизация карты судов, как бы хорошо она не была продумана, во время внедрения генерирует ситуации, которые не могли быть предусмотрены. Суд Кишинева, где рассматривается 45% дел со всей страны, является самым болезненным случаем. В рамках этой инстанции будет выбран механизм рассмотрения дел в зависимости от специализации судей, по разделам, в зависимости от характера дел. „Оптимизация карты судов не ограничилась исключительно соображениями финансового порядка. Правосудие является государственной услугой, которую правительство предоставляет обществу. Целью был рост качества правосудия”, - сказал Александру Тэнасе.

Будущая стратегия реформы юстиции предполагает и реформу кадров. „Это не означает, что Министерство юстиции будет проводить реформы для очистки кадров. Будет продвигать непрерывную оценку судей в зависимости от ряда критериев. Будет оцениваться не только эффективность в правовой области, но и знания по существу. Будет продвигаться проект, который унифицирует доступ на должность судьи”, - отметил Александру Тэнасе. В связи с этим, Министерство юстиции рассчитывает на Национальный орган по неподкупности.

Новая стратегия будет обращена на совершенствование механизма случайного распределения дел для того, чтобы невозможно было манипулировать системой, а так же на создание законодательных положений, которые обеспечат запись судебных заседаний. Укрепление судебной системы будет сделано и через совершенствование механизма расчета бюджетов для системы правосудия через изменения, которые ограничат членство в ВСМ до одного срока, но и путем ограничения права генерального прокурора, министра юстиции и Высшей судебной палаты голосовать в ВСМ за решения, касающиеся поощрения, наказания и увольнения судей.

В новой стратегии будут обозначены и механизмы прозрачности судебных решений. Министерство предложит ряд изменений по урегулированию случаев секретности. Акцент будет делаться и на отношениях с гражданским обществом. По словам Александра Тэнасе, гражданское общество является партнером, а не соперником, а критика, которая приходят со стороны гражданского общества является полезной для власти.