Дан старт реконструкции Кишинёвской станции очистки сточных вод

Администрация АО „Apă-Canal Chișinău” (ACC) обещает, что менее чем через три года неприятный запах, идущий с очистных сооружений, исчезнет. Это станет возможным благодаря проекту по реконструкции станции очистки сточных вод, запущенному сегодня, 20 января, который также предусматривает ввод в эксплуатацию новой линии обработки ила. Таким образом, обработка ила больше не будет происходить в мешках-геотубах, что было временным решением, к которому прибегло предприятие, а в центрифугах для дегидратации, позволяющих обеспечить сброс сточных вод в соответствии с европейскими стандартами, передаёт IPN.

Выступая на мероприятии, посвящённом началу осуществления контракта по реконструкции Станции очистки сточных вод, генеральный директор АСС Вероника Херца сообщила, что проект будет реализован примерно за 900 дней. „2017-й стал годом, в течение которого была разблокирована финансовая помощь, и зафиксированы первые успехи в графе достижений. И здесь мы имеем в виду 51 единицу механизмов и оборудования для аварийных работ, подписание ряда контрактов в рамках проекта ЕБРР и ЕИБ. 2018-й год будет важным для поставщика воды, так как начинается активная реализация компонентов Программы развития. Так, предстоит начать ремонт 140 км водопроводных сетей, 7 км канализационных сетей, системы мониторинга SCADA и, не в последнюю очередь, начать реконструкцию Станции очистки сточных вод”, - подчеркнула Вероника Херца.

Присутствовавший на мероприятии посол Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко отметил, что успех этих инвестиций будет зависеть от всех сторон, участвующих в процессе. „Мы рассчитываем на подключение гражданского общества, потому что эта инвестиция крайне важна не только для муниципия Кишинёв, она позволит улучшить условия окружающей среды в окрестностях реки Бук, снизив загрязнение”, - отметил европейский дипломат. Представители ЕБРР и ЕИБ также выразили надежду и уверенность в том, что реконструкция Станции очистки сточных вод позволит улучшить условия жизни кишинёвцев.

Контракт предусматривает реконструкцию существующих структур на линии уреза воды, строительство новой насосной станции для перекачки сточных вод и песколовок. На линии уреза воды будут реконструированы ​​три первичных отстойника, четыре бассейна аэрации и семь вторичных отстойников. Что касается линии обработки ила, то будут построены загустители для первичного ила и биологического ила, установлены центрифуги и построен резервуар для газа. Это позволит производить газ.

Стоимость работ оценивается в 24,2 миллиона евро, их проведёт консорциум PASSAVANT ENERGY and Enviroment Ludwing Pfeiffero. По словам представителя этой компания, Нино Фоти Россито, уже ведутся проектные работы, и через несколько месяцев начнётся собственно реконструкция.

Контракт реализуется в рамках Программы развития услуг водоснабжения в муниципии Кишинёв, финансируемой из кредитных источников Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), на общую сумму 61,8 миллиона евро, а также за счёт инвестиционного гранта, предоставленного Европейским союзом, через Инвестиционный фонд соседства (UE FIV).