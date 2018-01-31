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Политика
Молдова лидирует среди стран Восточного партнёрства по степени сближения с ЕС (Видео)
31.01.2018

Молдова занимает первое место среди стран Восточного партнерства по уровню внедрения реформ и соблюдения европейских стандартов. Таковы данные исследования, которое ежегодно проводится в шести странах-участницах ВП.

Молдова добилась наилучших результатов в части устойчивой демократии, ответственного управления и борьбы с дискриминацией. Лидирует наша страна и по показателям обеспечения гражданских свобод, безопасности и правосудия. 

Уступила Молдова лишь в части сближения с ЕС. По этому показателю она совсем немного отстает от Украины.  Наша страна признана также лучшей в обеспечении устойчивого развития. 

Молдова - единственная из шести стран Восточного партнерства, в отношении которой действует безвизовый режим въезда в Шенгенское пространство. Это предопределило ее лидерство в части "Граждане в Европе". 

Исследование отмечает также успехи, достигутые Украиной и Грузией. При его подготовке в расчет принимались показатели 2015 и 2016 годов


 
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