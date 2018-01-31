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Додон призывает терпеть унижения в надежде получить половину мандатов для своей партии (ВИДЕО)
31.01.2018

Президент РМ Игорь Додон объявил, что не призывает людей на протесты против правящего режима из личного политического интереса, надеясь получить в будущем парламенте большинство для своей Партии социалистов.

Об этом Додон заявил в интервью российскому телеканалу RTVi, повторив тезис олигарха Владимира Плахотнюка о том, что «протесты ведут к дестабилизации ситуации».

По мнению Додона, нерационально противостоять беззаконию правящего режима протестами. «Идти на революцию, идти на дестабилизацию ситуации в Молдове с учетом того, что у нас выборы через несколько месяцев, и на этих выборах пропрезидентская Партия социалистов, которую я возглавлял до того, как стал президентом имеют шансы получить 50%, смысла нет», - резюмировал Игорь Додон, заявлявший ранее, что, как он, так и его Партия социалистов, находятся в оппозиции правящему режиму.

Примечательно, что в июле 2017 года, Додон призвал своих сторонников «готовиться к протестам и быть готовым выйти в любой момент». Тогда, Додон мотивировал свой призыв к мобилизации тем, что его чашу терпения переполнило заявление властей о выводе российских войск, решение Конституционного суда об отмене инициированного им консультативного референдума, депортация российских депутатов и артистов, а также объявление персоной нон-грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.


 
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